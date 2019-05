Kanje Vest rasplakao taštu: Ko je tvoj dečko, mi ga uopšte ne poznajemo! (video)

Najnovija epizoda rijalitija ‘Keeping Up with the Kardashians’ gledaoce je ‘počastila’ novim sukobom između članova kontroverzne porodice. Ovaj put su se u središtu pažnje našli reper Kanje Vest (41) i Kori Gembl (38), dugogodišnji dečko Kris Džener (63).

Kanje zamera Koriju to što i dalje nisu videli njegovu porodicu.

– Gle, mi tebe ne poznajemo, nismo upoznali nijednog člana tvoje porodice – rekao je reper i time naljutio taštu.

– Samo me zanima zašto je morao to da kaže u šest ujutro i da širi negativnu energiju, ja nikad ne bih nekog tako nepoštovala i to rekla – požalila se uvređena Kris.

Kim Kardašijan (38) je podeljena kada je u pitanju sukob njenog supruga i majke.

– Iako se svi slažemo s njegovim mišljenjem, Kanje nije smeo to da mu kaže baš tako otvoreno – rekla je Kim.

Njene sestre su pak stale na zetovu stranu pa je Kortni Kardašijan (40) izjavila kako Kanje ima očinski stav te da pokušava da se brine za sve njih. S njom se složila i Kloi Kardašijan (34).

– Iako to nije rekao na najbolji način, Kanje je u pravu, jer Kori je zaista tajanstven – kazala je Kloi.

Inače, ‘šefica’ klana Kardašijan-Džener s muzičkim menadžerom u vezi je oko pet godina. Džener je bila u braku s Robertom Kardašijanom koji je 2003. preminuo od raka jednjaka. Nakon Roberta svoju ljubav ozakonila je s Brusom Dženerom (69) koji je promenom pola posao Kejtlin.