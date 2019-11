Izabrali su baš nju: Nataša Bekvalac obukla belo odelo i ponosno uzela svoj trofej (foto)

Nataša Bekvalac ponela je tuitulu “Gej ikona 2019. godine”, koju joj je sinoć na svečanoj žurki dodelila LGBT zajednica.

Tom prilikom, pevačica je nosila belo odelo, a na sakou je imala poruku koja je bila jasna čim su je videli.

– Ljubav je ljubav – pisalo je na lenti koju je Nataša ponela.

Inače, poznato je da je ovo krilatica popularne pevačice kojom se oduvek vodila.

Pevačica se oduševljeno zahvalila, pa poručila da će nastaviti da podržava sve one koje u životu vodi samo ljubav.

– Znači mi mnogo ovo priznanje, svaka vrsta podrške mi znači. Godinama podršku dajem svim ljudima koji razmišljaju tako da ih vodi samo ljubav – rekla je za Blic Nataša.

Na pitanje novinara Pinka zašo je baš ona izbarana, pevačica je odgovorila:

– Zašto su mene odabrali, to morate da pitate one koji su to dodelili. Uvek se borim za ljubav i slobodu. Poruka je ono što ja živim! Ljubav i sloboda! To je ono što ja uvek podržavam i za šta se borim – istakla je Nataša.