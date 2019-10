Ispovest Selene Gomez: Srećna sam što je bolan deo života iza mene

Od kako se mlada pop zvezda Džastin Biber venčao drugi put sa manekenkom Hejli Boldvin, sve oči su uprte u bivšu ljubav popularnog pevača, Selenu Gomez. Ona je baš kao i svaki umetnik tugu zbog slomljenog srca pretočila u pesmu pa, je njen novi hit ‘Lose You To Love Me’ napravio pravu pometnju.



– Odlično se osećam, a ovo je i savršeni trenutak za puštanje ovih pesama, jer da sam ih pustila pre dve godine, nijedna moja reč ne bi imala jačinu. To što sam napravila distancu i zaista proživela sve osećaje kroz koje sam prošla, dovelo me do toga da sam zahvalna. Tu pesmu sam pisala pre godinu dana, a danas se osećam sasvim drugačije od trenutka kada sam je pisala. Bilo bi mi puno teže da sam je objavila kada sam je i napisala, sada mi je zabavno, rekla je pevačica u šou Rajana Sikresta i dodala:



– Znam da postoji na hiljade ljudi koji su osetili i prošli sve što sam i ja prošla, i da je i za njih sve to neverovatno realno, ali uvek će biti zlih i negativnih ljudi, i upravo zbog toga moram da budem oprezna. To sve kroz što sam prošla i iskusila na kraju je bilo nešto pozitivno, podednako lepo i ružno i srećna sam što sam to poglavlje života ostavila iza sebe- bila je iskrena Selena.