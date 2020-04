Goga Sekulić čeka operaciju: Trpim jake bolove

Goga Sekulić ovih dana u izolaciji trpi jake bolove u leđima, jer je operacija koju je trebalo da ima u martu, zbog pandemije koronavirusa

Pevačica Goga Sekulić ovih dana, iako je sa svojim sinom Vasilijem po čitav dan, nema konstantno osmeh na licu.

Goga Sekulić navodno je trebalo da ode na operaciju smanjenja grudi u martu, međutim, zbog novonastale situacije kako u našoj zemlji, pa tako i u svetu, sve se pomera do daljeg.

– Kičma me i dalje veoma boli zbog silikonskih grudi. Posebno zbog toga što Vasilija stalno nosim, ali šta ću, ja sam takva majka. Ništa mi nije teško kada je moj sin u pitanju. Još uvek ne znam gde ću obaviti operaciju smanjenja grudi. Tražim nekog dobrog specijalistu koji će to odraditi perfektno. Konsultovaću se sa prijateljicama koje su to radile. Možda se odlučim za nekog doktora u Švajcarskoj, a možda to bude bio neko iz Beograda – objasnila je pevačica za “Blic”.

Goga Sekulić za Hello!: U Srbiji još vlada uverenje da isključivo majka treba da vodi računa o domu i detetu

Goga Sekulić – Nemam problema u braku

Pevačica već duže vreme živi na relaciji Beograd – Cirih, ali sa ponosom kaže da to ne utiče na njen brak sa Urošem Domanovićem.

– Mnogi se pitaju kako opstajemo, ali nama ide dobro. Zasad nema problema u braku. Imamo poverenja jedno u drugo i to je najbitnije. Ne drma me ljubomora kada smo razdvojeni, ali ni njega. On zna čime se ja bavim, to je prihvatio i nema problem s tim – navodi Goga i dodaje:

– On ima više razloga da bude ljubomoran na mene, jer je moj posao takav da sam stalno okružena muškarcima, ali nije. Svestan je i da ne mogu u svakom momentu da mu budem dostupna. Ne mogu da mu se javim u toku nastupa, na primer.

Goga je u intervjuu za “Hello!” otkrila i kako se Uroš snašao u ulozi oca.

– Izuzetno je posvećen i pažljiv. U Srbiji još vlada uverenje da isključivo majka treba da vodi računa o domu i detetu. Svuda u svetu potpuno je normalno da roditelji ravnopravno dele obaveze i da otac sa detetom provodi jednako vremena koliko i majka. Uroš se u tome odlično snašao. Kada lepo organizujete svoj dan i obaveze, imate dovoljno vremena za sve. Naravno, niko od nas nije u prilici da se posveti detetu onoliko koliko bi želeo, budući da mora i da se radi, ali to je život. Neke žrtve legitimne su zarad višeg cilja – iskrena je pevačica.

Ona je navela i da li je i u kojoj meri rođenje deteta promenilo njihov bračni odnos.

– U emotivnom smislu ništa se nije se promenilo. Volimo se kao prvog dana, samo smo ranije mnogo više vremena provodili zajedno, budući da ja nisam radila. Pre nego što smo postali roditelji, zbog poslovnih obaveza svakog vikenda bila sam van kuće, a sada su nam sva ljubav, energija i vreme usmereni prvenstveno na dete – rekla je Goga Sekulić za “Hello!”.