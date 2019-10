Goca Tržan: Ovo nije pesma o ljubavnicama, već o ženama koje su u vezama ali su zapostavljene

Goca Tržan je nedavno objavila novu, intrigantnu pesmu pod nazivom “Žena za jednu noć”. Sem škakljivog naziva koji otkriva mrvicu priče, u spotu su glavni “glumci” Goca i njen suprug Raša.

Pesma je odmah izazvala veliku pažnju, jer sjajan tekst Armina Sakovića i izuzetna gluma Goce i Raše, mnoge dame je dovela do suza. Goca je u emisiji “Premijera – vikend specijal”, objasnila o kome pesma govori, ali je i otkrila kako je bilo raditi sa suprugom ovu malu filmsku priču.

– Svako će ovu pesmu shvatiti na sebi svojstven način. Ja sam je shvatila kao ne pesmu o ljubavnicama, već kao pesmu o ženama koje su u vezama ali su zapostavljene. Ovo nije pesma o tome kako te neko prevario, već kako žene same sebi mogu da razviju filmove – rekla je Goca.

Pevačica je otkrila i zašto nije zvala svoje kolege na promociju nove pesme, a onda je ispričala kakve komentare redovno dobija.

– Znam da je to kolegama naporno, koga briga za nečiju novu pesmu. Svoje kolege volim i poštujem, odem da ispoštujem, ali ne slušam domaću muziku. Onda sam napravila foru, nisam zvala ni svoje prijatelje. Ne volim da smaram ljude. Dobila sam preko dve hiljade komentara samo na Instagramu, gde žene slikaju sebe kako plaču, šalju poruke tipa: “Nikad u životu nisam zaplakala uz neku pesmu, a uz ovu jesam posle prvog takta”. Ovo jeste pesma koja je baš potresna – rekla je Goca.

Tržanova je otkrila i kako je izgledalo samo snimanje spota u kom joj je pratner njen suprug Raša Novaković.

– Svakako ne bih mogla da budem toliko intimna i u filmu da nekoga gubim. Radomir i ja kad smo glumili, onda su nam govorili: “Hajde, sad mislite da se rastajete”. Nama je bilo zanimljivo na snimanju. Radomir me je terao da pevam pesmu 100 hiljada puta, radili smo je veoma studiozno i razmišljali smo kako da je upakujemo. Kad sam dobila ovu pesmu, shvatila sam odmah da ovde sve mora da bude jednostavno. Ovo nije pesma za osobe ispod 20 godina. Ne pucam na to da me klinci klikću, oni za to imaju svoje jutjubere. Za njih imam stikere. Za nekoliko dana je skinuto preko 60 hiljada paketa stikera – rekla je Goca, a onda otkrila kakva će biti nova pesma grupe “Tap 011” koja se nedavno ponovo okupila:

– Nova pesma je fantastična, nije sprdačina dok ne dođe do repa, kao i “Gaće”. Isto tako je Milan imao foru u ovoj pesmi – pričala je Goca u Premijeri.