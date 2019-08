Drugari iz osnovne škole: Malo ko zna da je Nenad Jezdić venčani kum ovom popularnom pevaču (foto)

Na našem estradnom nebu i među poznatim ličnostima mnoga prijateljstva prerasla su i u kumstva.

Ali jedno kumstvo, kao da je godinama ostalo skriveno, iako to nikom nije bila namera, već se o tome jednostavno u medijima slabo pisalo.

Naime, malo ko zna da je glumac Nenad Jezdić bio kum pevaču Željku Joksimoviću na prvom venčanju.

– U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu, gde se to krije… Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene – rekao je pre desetak godina Nenad Jezdić, piše Alo.

Inače, Nenad je kao i Željko iz Valjeva, a kako su ranije pričali, zajedno su pohađali isti razred osnovne škole.