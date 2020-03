Stigli rezultati: Đorđe David zaražen koronavirusom

Đorđe David očajan je nakon što su stigli rezultati testiranja na koronavirus, jer je nalaz pozitivan

Iako je bio pozitivan i verovao da je upitanju samo obična upala pluća, pevač Đorđe David zaražen je virusom korona.

Zvanični rezltati testiranja stigli su danas, a roker je, kao što je to i obećao, iste i podelio sa javnošću.

– Nažalost… potvrđeno mi je upravo da imam COVID 19! Ne kapiram… Očajan sam. Virus će da prođe, ali… Bolnica, pakao, kao da si u zatvoru ili vojsci. Ljudi… čuvajte se. Molim vas – napisao je Đorđe vidno razočaran na svom Instagramu.

Đorđe David prebačen u bolnicu zbog teške upale pluća: Jak sam, ali…

Đorđe je sa infektivne klinike prebačen juče na pulmologiji KC Srbije, gde mu je dijagnostikovaa snažna upala pluća.

– Treći dan sam u bolnici. Prvo na infektivnoj. Danas prebačen na pulmologiju u okviru KC! Upala pluća. Čekam rezultate testa na koronavirus! Baš sam bzvz. Jak sam, ali … Javljam čim dobijem rezultate! Čuvajte se ljudi! Bože zdravlja – napisao je juče roker na svom profilu.

Đorđe David – danima bio u samoizolaciji

Pre samo nekoliko dana Đorđe je za medije ispričao da se vratio iz Makedonije, gde je bio na putu. Kako ne bi ugrozio zdravlje svoje nevenčane supruge Ane i njihove ćerke, pevač je odlučio da bude u drugom stanu u samoizolaciji. Iako se dobro osećao, rešio je da ova odluka bude na snazi svih 28 dana.

Ćerkicu je viđao isključivo ispred zgrade u kojoj ona sada živi i to na propisanoj udaljenosti. Ali, izgleda da mu se prethodnih dana zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

– Išao sam na sve preglede i čekam da mi jave da li je korona ili ne. Okej se osećam. Ne znam šta da kažem. Oko mene su svi po drugim sobama na nekim kiseonicima, ozbiljno kašlju, bukvalno se tresu hodnici od kašlja. Ustanovljena mi je upala pluća i čekam da vidim rezultate testa. Smešten sam na pulmologiji – rekao je juče Đorđe za “Blic”.

On nije krio da se poprilično uplašio zbog trenutnog stanja.

– Plašim se svakog virusa iz prostog razloga jer je moj posao usko vezan za respiratorni sistem. Prema tome i kada imam kijavicu, ne u vrijanti upale pluća, uopšte nije prijatno… A kamoli kada bi mi sutra javili da imam koronu, da sam ‘fasovao’ COVID-19. Ja se nadam da nisam. Šanse su 50/50 – nastavio je on, ne znajući još uvek rezultate testiranja.

– Volim da se zezam, pa kažem: ‘Da znam ko me je zapljunuo, glavu bih mu polomio’. U principu od decembra kašljem. Imali smo neki koncert na otvorenom na jednoj planini u decembru i bila je ozbiljna oluja, mi smo koncert ipak održali i od tada me muči. A vrhunac je bio kada su bili ovi neki lepi dani, pre par dana, pa sam vizio bicikl kao lud dva dana, mislim da sam se tu dovršio – navodi roker vidno zabrinut za svoje zdravlje.

– Svi su me zvali, podržavaju, kolege iz benda isto tako… Ja ću normalno objaviti na društvenim mrežama i da jeste i da nije, jer smatram da kao javna ličnost imaš vrstu odgovornosti da takvu stvari objaviš. Ja samo mogu da kažem da sam čovek od 191 cm, koji je ozbiljno u treningu i da me je upala pluća skrljala. Prema tome, ako je mene skrljala, koji sam u tom fazonu, koji ne puši, ne pije, ne drogira se i slično, mislim da ovi drugi, koji su malo mekaniji, treba da obrate pažnju i da ozbiljno shvate sve to – rekao je David i dodao:

– Najviše zameram sebi, a ukoliko mi se ustanovi korona, ne daj Bože, jer onda je to moja neozibiljnost s kojom ću se teško pomiriti. Ja jesam neozibljan u životu, jedino po dve stvari nisam – kada je u pitanju posao i zdravlje. Kada su u pitanju ljudi koji zavise od mene. Tu pre svega mislim na svoje dete. Ako sebe budem doveo u situaciju da imam koronu, onda je je to jedna vrsta neozibljnosti koju sebi neću moći da oprostim nikada.