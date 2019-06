Dajana Paunović: Verujem u fatalnu ljubav na prvi pogled

Popularna voditeljka emisje “Svitanje” na TV Pink Dajana Paunović zbog posla ustaje vrlo rano, ali kaže da joj to nije problem.

– To je moj život, penzionerski, jako rano ležem… To pričam već dve godine, mislim da to i vrapci na grani znaju, ali zaista ležem rano, ustajem još ranije. Šta da vam kažem! Retko ko bi to mogao da izdrži, ko nije navikao, ali ja jesam – objasnila je Dajana, koja je priznala da joj je se u vreme našeg razgovora već bližilo vreme za spavanje.

– Ja se gasim, već posle 18 sati – gotovo – to je kuća, film, knjiga, ili završne pripreme za posao. Živim skromno i povučeno.

Kada ima slobodnog vremena, uglavnom voli da se posveti sebi i radi ono što je čini srećnom i unosi mir.

– Najviše vremena provodim sa detetom, mada volim i da se osamim, da budem sama sa sobom u četiri zida… To je neka moja terapija, kada ja sama sa sobom razgovaram, i čitam knjigu, gledam seriju… Na taj način se opuštam, a sa prijateljima se, naravno, viđam koliko mi to obaveze dozvoljavaju. Obično su to kućne varijante, retko kada izlazim – priznala je voditeljka.

Primetili smo i da održava sjajnu liniju, a nismo mogli, a da se ne upitamo – kako?

– Verujte mi, ja ne stižem ni da jedem! Gurman sam po prirodi, ali držim balans. Generalno, balans držim u životu, to je najvažnije. Gledam da ne jedem uveče, ništa što je mnogo kalorično, slatkiše da izbacim… Šta ću, muku mučim, kao i svaka žena, ali dobro, ne dam se – objasnila je Paunovićeva.

Budući da je jedna od najlepših, najuspešnijih i najistaknutijih TV voditeljki na našoj javnoj sceni, upitali smo Dajanu da li se susrela sa ljubomorom od strane kolega ili pak tračevima.

– Nisam se susretala sa takvim situacijama, ja sam jedna introventna osoba – bavim se samo sobom, vlastitim životom i ništa me drugo ne interesuje. Ne interesuju me gradske priče, rekla-kazala – objasnila je Dajana.

Od ljubavi pak ne beži, već je priželjkuje.



-Mislim da mora da se dogodi ta hemija, konekcija između dvoje ljudi i ja verujem u ljubav na prvi pogled. Ako me to u prvom trenutku ne pogodi, do toga teško da će s drugim pogledom doći. Verujem u fatalnu ljubav, verujem u ljubav na prvi pogled i nadam se da će mi se tako nešto dogoditi u životu – priznala je Dajana za Pink.rs.