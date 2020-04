Čestitamo: Lazar Ristovski postaje deda

Lazar Ristovski u izolaciji primio je najlepše vesti – uskoro će postati deka

A da se u ovo sumorno vreme, u kojem svakodnevno slušamo uglavnom o koronavirusu, dešavaju i lepe vesti potvrdio je i Lazar Ristovski (67).

Glumac i producent je presrećno potvrdio informaciju da će uskoro postati deda.

Mlađi sin dramskog umetnika Jovan i njegova supruga Ljiljana ostvariće se kao roditelji. Par je stao na ludi kamen prošle godine, a pre nekoliko nedelja saznali su da je Ljilja u drugom stanju, piše “Kurir”.

– Oženismo i mlađeg sina Jovana, za našu lepu Ljiljanu – presrećno je nakon svadbe izjavio Lazar.

Svadba je bila u Beogradu, a oduševljeni mladenci veselili su se do kasno u noć.

Lazar Ristovski – Samoizolacija kao rešenje za otpočete projekte

Srećne vesti o proširenju njegove porodice, naš poznati glumac dočekao je kod svoje kuće, gde je u samoizolaciji.

– Možda se većina odmara u ovoj situaciji, ali ja sam navikao da radim, pa mi se čini da sam sad konačno našao vremena da završim neke otpočete projekte. Naravno, ne izlazim iz kuće, već mi sinovi kroz vrata doturaju hranu i ostale potrepštine – rekao je Lazar za ovaj dnevni list i dodao:

– Treba poštovati odredbe Vlade i molim sve građane mojih godina, kao i starije, da urade isto kako bi se ovaj virus što pre suzbio.

– Uvek sam potajno mrzeo one koji dođu na predstavu nasmejani, nasmejani odigraju ulogu i nasmejani odu kući, a da nisu popili ni piće u bifeu. Glumac mora da bude spreman da kopa po sebi kako bi našao to zrno glume po kome će ga pamtiti. Ono je duboko skriveno u vama. Svaki posao koji se obavlja iz duše ostavlja na duši ožiljke – rekao je Lazar Ristovski za magazin “Gloria”.

Bračni par Ristovski, Danica i Lazar u braku su 38 godina. Oba umetnika su izgradila respektabilne karijere i u teatru i na filmu. U nekoliko navrata su i na sceni i na velikom platnu bili i direktni partneri. Razumevanje i ljubav su dve osnovne komponente na kojima su gradili bračnu zajednicu.

– Niko u našem odnosu nije trpeo. Ljudi žive onako kako sami hoće. Mislim da svaki čovek može da menja svoj život i usmeri ga u pravcu kojim želi – izjavio je Lazar svojevremeno za magazin “Gloria” i dodao:

– To što je neko bez snage da to i čini, govori o tome da on zapravo neće da menja svoj život. To što sam ja glumac i producent, pomalo i pisac, to su sve moje odluke. Ti skriveni spavači čuče u nama, a ko ima hrabrosti da ih probudi ispunjava svoje biće bogatstvom. Oni drugi se zadržavaju na površini i sopstvenog bića i spoznaje sveta. Ali to ne znači da oni nisu srećni. A suština bitisanja je biti srećan. Tako da ne verujem da bilo ko zbog nekoga trpi. Svi biraju put koji žele. Gluma jeste opasno zanimanje. I to ne samo zbog toga što ste na snimanju u prirodnom okruženju izloženi mogućim povredama. Igranje kojekakvih vagabunda, lopova, pa kraljeva, psihopata i naivnih poštenjačina mora da ostavi traga na glumčevu psihu.