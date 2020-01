Bred Pit otvorio sve karte: Zbog ovog čoveka sam prestao da pijem (foto)

Bred Pit bio je zvezda večeri na dodeli prestižnih NBR filmskih nagrada.

Pre samo nekoliko dana Bred je dobio i Zlatnog globusa, na glamuroznoj dodeli na Beverli Hilsu u hotelu “Beverly Hilton” , a danima nakom ceremonije prepričavao se njegov govor.

Naime, nakon što je primio nagradu za ulogu u filmu “Bilo jednom u Holivudu”, glumac se našalio na račun svog ljubavnog života.

– Želeo sam da povedem i mamu ali nisam, jer ispada da sam u vezi sa svakom ženom kraj koje stojim. Pa bi to bilo malo čudno – rekao je Bred i nasmejao sve prisutne.

I danas, dan posle NBR dodele nagrada svetski mediji bruje u slavnom holivudskom glumcu.

Naime, čas da mu uruči prizanje imao je Bredli Kuper, koji je sa osmehom pozvao svog kolegu i prijatelja da primi nagradu.

Nakon što se bratski zagrlili, glumac je rešio da baci sve karte na sto i prizna koliko je njegova borba sa alkoholizmom bila jaka.

On se javno zahvalio upravo Bredliju koji mu je u toj bori veoma pomagao.

– Prestao sam da pijem zbog ovog čoveka! Svaki dan sam srećniji od tada – rekao je sasvim neočekivano glumac.

Brad Pitt accepts the Best Supporting Actor Award for ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD from Bradley Cooper at #NationalBoardOfReview #NBR pic.twitter.com/HS6mUVOWSD

— Matt Neglia (@NextBestPicture) January 9, 2020