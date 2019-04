Ana Sević o razvodu: Van pameti je da neko živi po meri drugog ili da sebe sputava

Iako su započeli život sa novim emotivnim partnerima, Ana Sević i Darko Lazić još uvek nisu potpisali brakorazvodne papire. Na pitanje da li ima istine u tome da jedno od njih dvoje koči razvod, pevačica odgovara:

-Ja uopšte više ne želim da se bavim time. Uskoro će se desiti to. Ja sam stavila tačku na to odavno. To se dugo prolongiralo i mislim da je krajnje vreme da se to završi. To je to, izjavila je Sevićeva za IDJTV.



-Mi smo u okej odnosima, kao što smo i uvek bili. Šta god da ljudi misle i pišu, Darko i ja znamo kakav je naš odnos, i što se nas dvoje tiče mi nikada nismo imali problem. Nama su se jednostavno putevi razišli. Imamo drugačije poglede na život, drugačije prioritete, želje i razmišljanja. Van svake pameti je da neko živi po meri onog drugog ili da sebe sputava u mnogim stvarima ako druga osoba u paru to ne želi. Razvod nije nešto što se dešava preko noći. To je nešto o čemu se jako dugo razmišlja. U mom slučaju, kada sam bila sigurna da sam uradila sve da taj brak opstane, i kada to nije prošlo, ja sam stavila tačku na to, i to je to, ispričala je Ana.

-Nemam razlog da ne budem prijatelj sa čovekom sa kojim imam dete. Što se mene tiče, sve dok to od mene bude zavisilo to će biti tako. Naravno, to se odnosi i na svaku osobu sa kojom on bude u životu jer ta osoba koju je on odabrao će provoditi vreme, koliko-toliko, sa mojim detetom, i van svake pameti mi je da moje dete bude u nekoj negativnoj atmosferi. Ja to nikada ne bih dozvolila, zaključila je Sevićeva.