Ana Bekuta: Sa unukom Sonjom tradicionalno farbam jaja za Uskrs

U domu slavne pevačice poštuju se tradicija i običaji, koje je ona naučila od svoje bake, a sada ih prenosi na unuke Sonju i Branka

Ana Bekuta proslaviće uskršnje praznike sa porodicom, ali neće imati vremena kao prethodnih godina da učestvuje u spremanju trpeze, zbog čega joj je žao.

U domu slavne pevačice već je tradicija da ona zajedno sa unukom Sonjom Polić farba uskršnja jaja, pa je tako bilo i ovog puta.

– Ove godine imam nešto manje vremena jer sam baš zauzeta snimanjima za „Grand“. Nekako se pogodilo da se sve nadovezuje jedno na drugo, a inače praktikujem da svake godine za Uskrs pripremam praznični ručak za porodicu, ali ću ove godine izgleda ja ići kod unuka na ručak. Sonja i ja zajedno farbamo jaja, nas dve smo zadužene za taj deo. To je već postalo tradicija – kaže Bekuta.

Praznični dani Anu uvek asociraju na period kada je bila dete. I tada je poštovala sve običaje.

– Mene svaki veći praznik vezuje za detinjstvo. Sećam se da je u mojoj porodici baka, očeva majka, bila zadužena za poštovanje običaja. Ona nas je učila kako se boje prva jaja. Tada se to radilo u lukovini, ali evo i danas se sve više vraćam tome. Baš ta lukovina mi je asocijacija na detinjstvo, na moju baku. Naravno, i odlazak u crkvu. Na jutarnjoj službi učili smo da recitujemo crkvene pesmice, pa smo dobijali bombone za to. To je bilo šezdesetih godina, Srbija je tada bila poprilično siromašno društvo, ali naša crkva je uvek nalazila način da na velike praznike obraduje decu slatkišima – kaže nam Ana.

Njen emotivni partner, političar Milutin Mrkonjić, takođe će sa njima proslaviti uskršnje praznike.

– Milutin poštuje sve običaje. On voli da sedne sa nama za sto kada je praznik, jedino što ne ide sa nama u crkvu. Takođe, kada sveštenik dođe da osveti vodicu, on ga lepo dočeka, ispoštuje ga, ali se ne udubljuje previše u to – iskrena je pevačica.



Bekutina unuka Sonja sa ushićenjem dočekuje Uskrs jer tada više vremena provede sa slavnom bakom.

– Tako je otkad znam za sebe. Uvek smo se okupljali na porodičnom ručku, uvek bude lepa atmosfera, energija. Nekako je na taj dan sve posebno lepo – rekla nam je ona, dodajući da Ana ipak pobeđuje u kucanju jajima.

– To je čista sreća, ali uglavnom pobede baka ili moj brat Branko. Ja baš nemam sreće s tim-rekla je za “Kurir”.