Pravi kumovi: Aco Pejović od Filipa i Prije dobio originalan i vredan poklon

Zbog predosećaja da će ljubav Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića biti ona prava, Aco Pejović je dobio čast da bude kum na njihovom venčanju. Oni se, kao što to i pravila nalažu , međusobono jako poštuju, a kako je bračni par Živojinović rešio da obraduje svog kuma, Aca je otkrio za Pink. Naime, oni su mu pokloni pesmu koja će uskoro ugledati svetlost dana.

-Da, to je ta pesma, gotova je. Ja dajem uvek svoju emociju kroz pesme. Pesmu “Sve ti dugujem” sam posvetio svojoj supruzi. To je pesma za sva vremena. Što se tiče ostalih pesama, moja lična karta je pesma “Ne diraj mi noći”. To je moja prva pesma koja je izašla, a da se to svima dopada. Nikada nije bitno gde si, bitno je sa kim si. Može biti i na livadi. Dobra čaša vina, prijatelji i to je sve – rekao je Aco u intervjuu za Pink.rs.