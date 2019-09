71. Emmy nagrade im nisu bile prijatne: Publika ismejala govor Kim Kardašijan i Kendal Džener (video)

Kim Kardašijan i Kendal Džener bile su glamurozno doterane na ovogodišnjoj dodeli Emmy nagrada, a bile su u ulozi prezenterki kojima je pripa čast da proglase pobednike u kategoriji najboljeg rijaliti Šoua. Njihov pripremljeni govor nije naišao na dobru reakciju publike, pa su ubrzo postale glavna tema u dvorani, ali i na društvenim mrežama.

– Naša porodica iz prve ruke zna da uverljiv televizijski sadržaj dolazi od stvarnih ljudi koji se pred televizijskim kamerama ponašaju kao i u realnom životu – ponosno je rekla Kim.

Njena mlađa sestra Kendal potom je nastavila fijasko rečenicom: ‘Oni pričaju svoje priče bez ikakvih filtera i scenarija.’ Istovremeno, dok su još govorile u mikrofon, publika više nije mogla da se uzdrži pa je prasnula u smeh, a rijaliti sestre svojim su grimasama dale do znanja da im nije svejedno i da su veoma ljute.

Smeh iz publike brzo su primetili i gledaoci na malim ekranima, pa je u svega nekoliko minuta internetom zavladala histerija.

Did the #Emmys audience just laugh at Kim Kardashian? I don't think she was telling a joke. pic.twitter.com/JvUdZLPSAh

— David Onda (@David_Onda) September 23, 2019