Chanel N°5: Kultni parfem koji je pomerio sve granice i ušao u istoriju, slavi 100. rođendan

Parfem „Chanel 5" - vek najfinijih mirisa...

Pariz, početak prošlog veka. “Belle epoque” u svom punom sjaju. Ili je bar tako izgledalo mladoj krojačici Gabrijel Šanel, povremeno i kabare plesačici poznatoj po nadimku Koko, kada je iz sporovozne provincije stigla u haotičnu metropolu. Noćni život Grada svetlosti upoznala je ubrzo posle napuštanja manastirskog sirotišta, gde se naučila šnajderaju i, pored ostalog, shvatila da ne postoji bolji miris od običnog sapuna i sveže oprane kože. U to vreme, kada je bila primorana da nosi svedenu, strogu garderobu, zaljubila se i u broj pet.

Manastir „Obazen“ pripadao je cistercitskom monaškom redu, koji je verovao da postoji ezoterička veza između brojeva i živih bića. Broj pet za njih je vekovima bio simbol moći i najveća tajna. Tako se i žena čije je ime postalo sinonim za visoku modu njime “zarazila” još kao devojčica. Postao je njen srećan broj i opsesija, i do kraja života bila je ubeđena da je u toj petici na neki način zapisana njena sudbina.

Kada je pokrenula liniju parfema, Koko je već važila za fenomen u pariskim modnim krugovima. No, nije joj bilo lako da ekspertima za mirise objasni šta je tačno zamislila, odnosno osetila. Zapravo, bila je to – svežina. Miris čistog, tek opranog. A onda je, leta 1920. godine, otišla na Azurnu obalu sa tadašnjim ljubavnikom, knezom Dimitrijem Pavlovičem Romanovim, koji je posle Oktobarske revolucije izbegao u Francusku. Tamo je čula za vrsnog hemičara Ernesta Boa, ličnog parfimera ruske carske porodice, koji je živeo u Grasu, malom mestu poznatom po provansalskim ružama koje su i danas glavni eliksir francuske mirisne industrije. Prihvatio se izazova, iako je zadatak bio sve samo ne običan.

Trebalo mu je nekoliko meseci da usavrši deset uzoraka i pošalje ih strašnom sudu, to jest nosu „mademoiseille Chanel“. Nije dugo razmišljala. Izabrala je onaj pod rednim brojem pet, ne zbog pomenute numerologije kojoj je bila toliko privržena, već zato što ju je najviše podsetio na miris sapuna iz manastira. Miris detinjstva osobe opsednute čistoćom i minimalizmom.

‒ To je bilo ono što sam dugo čekala. Parfem kakvog nema, koji miriše na ženu.

Legenda kaže da je za sve kriva laboratorijska greška. Bo je, naime, jednu od kompozicija slučajno “predozirao” aldehidima, jakim hemikalijama čija je uloga, kada je reč o parfemima, da veštački dočaraju oštre i citrusne note. Izgleda da su baš oni Koko “zapeli” za nos. Pored aldehida, “Chanel No5” otvaraju i bergamot, limun, jilang-jilang, u srcu kompozicije su ruža, jasmin, đurđevak, iris, a u bazi sandalovina, vanila, amber i pačuli. Formula je, manje-više, ostala ista do današnjih dana. Tada avangardna i revolucionarna, sada već kultna, ali i dalje zagonetna. Kao što je, uostalom, bila i dama čije prezime nosi.

Koko je bila i majstor za marketing, koliko je to bilo moguće u njeno vreme. Tog proleća 1921, kada se spremala da lansira novi proizvod, pozvala je Boa i društvo u elitni restoran na Rivijeri kako bi zajedno proslavili uspeh. Bio je 5. maj, peti mesec u godini. Parfemom, kome je dala jednostavan naziv “Chanel No5”, isprskala je sto, ceo lokal i njegovu baštu na promenadi. Nije bilo žene koja nije zastala da pita koji je to miris, odakle potiče, gde može da se kupi. I one i Koko “namirisale su” nešto što će pokrenuti pravu revoluciju. Prve primerke poklonila je prijateljicama iz pariskog visokog društva. Ostalo je istorija.

U početku je lično reklamirala svoj parfem. Već 1924. malo je preuredila dizajn bočice, koje su u novoj verziji podsećale na minijaturne flaše konjaka. Do danas se nije mnogo promenila – samo pasionirani zaljubljenici u fenomen Šanel primetiće da je zatvarač veći, a logo na etiketi manji.

Posle rata, slavna kreatorka je samo od prodaje parfema godišnje zarađivala 25 miliona dolara, što je za taj period bila nezamislivo velika cifra. Broj pet zaista je doneo sreću Koko Šanel, učinivši je jednom od najbogatijih žena prošlog veka. Popularnosti su bez sumnje doprinele i holivudske dive koje se nisu odvajale od male crne haljine, žerseja, torbe “2.55” i omiljenog mirisa. Antologijsko je priznanje legendarne Merilin Monro da u krevet ide samo sa dve, tri kapi “Chanela No5”, koja je decenijama kasnije izabrana za posthumno zaštitno lice. U istoj ulozi našle su se i Katrin Denev, manekenka Kerol Buke, Nikol Kidman i mnoge druge dame, a zvezda aktuelne kampanje je “oskarovka” Marion Kotijar. Francuska glumica za ovu priliku je obukla haljinu sa 10.000 šljokica ušivenih na najfinijoj zlatnoj čipki. Kreacija, takođe klasik prestižne kuće, oživela je na zahtev direktorke Viržini Vijar.

Parfem Chanel 5 - Večni miris žene

Godina za godinom, decenija za decenijom, i ovog 5. maja – čitav vek. Jubilarni, stoti rođendan najpoznatijeg parfema svih vremena. U čemu je tajna? Kako je tako dugo uspeo da ostane simbol stila, elegancije i iskonske ženstvenosti, da postane neprevaziđeni kulturni fenomen? Možda odgovor ne bi znala ni sama Koko, vizionarka sa pogledom večito uperenim korak ili dva dalje, u budućnost.

Evo i nekoliko zanimljivosti. Svakih pola minuta negde u svetu proda se jedna bočica “Chanela No5”. Bio je prvi parfem koji se reklamirao na televiziji. Kada su oslobodili Pariz 1944. godine, američki vojnici stajali su u redovima ispred butika kako bi za svoje žene nabavili bočicu ovog mirisa, a Endi Vorhol od njega je napravio ikonu pop-arta.

Uz aktuelnu kampanju, jedan od glavnih noseva kuće Chanel otkrio je koliko čuvenih cvetova iz Provanse nastavlja život u jednoj bočici.

‒ Kada se cvet ubere, ulje mora da se izvuče brzo, pre nego što počne fermentacija. Stavite jednu ružu u šaku, već posle nekoliko minuta neće imati isti miris. Postaće biberastiji. Za litar ulja potrebno je iscediti između 300 i 500 ruža.

Slikovitije rečeno, u flašicu “Chanel No5” od trideset mililitara staje 12 ruža. I još hiljadu cvetova jasmina, koji je najskuplji sastojak legendarnog parfema.

I, za kraj, malo simbolike. Broj pet ispratio je Koko Šanel i u večnost. Naime, na mermernoj ploči iznad njenog groba u Lozani uklesano je pet lavljih glava.