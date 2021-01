Emotivni život Cece Ražnatović godinama je tema, koja zanima javnost. Od kada je pre dve decenije ostala bez oslonca i voljenog muškarca, Ceca se kao lavica borila za svoju decu. Od tada, njen lik postoji kao lik estradne umetnice, a u javnosti je govorila samo o poslovnim uspesima i uspesima svoje dece, dok je emotivne patnje, borbe i dileme čuvala samo za sebe.

Gostujući u novogodišnjem izdanju emisije “Sceniranje” Ceca je kroz suze progovorila o čoveku, sa kojim je provela šest nezaboravnih godina.

– Nisam srela hrabrijeg čoveka u svom životu. Nije tačno da su ga se svi plašili, zašto bih se i ja plašila čoveka koga sam sama izabrala? Mislim, svi mi znamo koje on, nije on bio profesor muzike, niti ja živim u nekim iluzijama. Za mene je bio najdivniji, najtopliji otac na svetu, znači on može da bude ozbiljna konkurencija svim majkama, znam kako se brinuo o svoj deci, ja sam živela kao princeza na zrnu graška. Bili smo srećni jedno pored drugog – počinje priču o Željku Ražnatoviću, Ceca.

– Ja bih volela da moja deca imaju oca i da smo se razveli, po cenu da ja patim, samo da moja deca odrastaju uz oca. Imao je greške u životu, nikad nije krio svoju prošlost. Svako kad tad odgovara za svoje postupke. Sve sam od njega naučila, razlika je bila između nas 22 godine. Oblikovao me je kao ženu, on se bavio mojim likom, uživao je u tome. Imao je vremena i za to pored svih obaveza. Čovek je prošao svet, radio na sebi. Uživala sam da se sredim za njega i pitala se da li ću njemu biti dovoljno lepa. Stalno je govorio kada se sredim: “Kako mi je žena lepa, ja sam najsrećniji čovek na planeti”. Bili smo kao dva golupčića, žao mi je, kratko smo bili zajedno, ali tih šest godina neko ne doživi nikad – govori ona o svojoj velikoj ljubavi.

Ipak, emotivni život Cece Ražnatović, nije stao, kada i Željkovo srce. Prvi put, ona je otkrila da je i posle toga dopustila sebi da voli.

– Uvek sam imala podršku u deci, oni ne vole da sam ja sama. Jednostavno, sami pravimo izbore. Nisam svih 20 godina bila sama, nisam eksponirala taj deo života, ali imala sam duge samoće. Najduže sam bila sama dve i po godine. Nije sreća samo imati partnera, nisam žena koja će po svaku cenu biti sa nekim, bolje biti sam nego sa bilo kim. Nikad nisam usamljena, imam divnu porodicu. Nisam žena koja može mehanički da bude sa nekim, izuzetno sam emotivna, treba mi neko ko će mi biti prijatelj, u svojoj kući sam i bez šminke, u pidžami, nisam 24 sata namunjena da bih nekog fascinirala, moraš da me voliš zaista onakvu kakva jesam – otkriva Ceca i kaže, da je najteži deo, kada su emotivne veze u pitanju, bar za nju, upoznati novu osobu.

– Žene sa javne scene teško stupaju u kontakt s ljudima. Mene može neko da upozna uz prijatelje, ne mogu tek tako da uđem u neki odnos, ljudi su spremni na sve i svašta, nemam luksuz da se igram sa svojim likom, delom i svojom decom, kako znam kakve su kome namere? Uvek sam bila na oprezu, čovek treba da misli na sve, ne postojim samo ja – kaže ona, a na pitanje o svom trenutnom emotivnom statusu ovako je odgovorila:

– Šta god da sam, ne bih rekla. Ne volim javno da pričam o tome, treba da čuvam to za sebe, to radim zarad sebe i svojih emotivnih potreba. Ja nisam žena kojoj neko po svaku cenu treba da pravi društvo. Ja sam se ovih godina trudila da bude nešto samo moje, ali da se desi, ne bih volela da se to provlači po medijima – iskrenije nego ikad završila je razgovor na temu svog emotivnog života.