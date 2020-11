Dom Ražnatovića ove godine mesto je gde su se uz pesmu proslavljali brojni važni datumi, a najvažniji bio je rođenje malog Željka. Ceca ne krije da joj je unuk u život uneo ogromnu sreću i ljubav, a čitava porodica oduševljenja je Veljkovim i Bogdaninim sinom. A kako je čitava 2020. godina bila u znaku veselja, red je da se tako i nastavi.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели C E C A (@cecaraznatovic) дана 31. Окт 2020. у 3:05 PDT

Danas je dom Ražnatovića ponovo ispunjen poklonima, a čestitke stižu sa svih strana. Ceca je na svom “Instagram” profilu otkrila o čemu se radi, objavivši video iz svog prelepog doma. Baloni u obliku srca, a na njima broj 16?!

Naime, Lidija Ocokoljić, Cecina rođena sestra, danas proslavlja 16 godina braka sa svojim suprugom, bivšim fudbalerom Predragom Ocokoljićem. Lidija i Predrag su u braku dobili četvoro dece ćerku Helenu, sina Viktora i blizance Iliju i Petra, sa kojima su Cecina deca Veljko i Anastasija veoma bliski.

Pevačica nikada nije krila koliko je vezana sa svoju rođenu sestru, kao i da joj je njena podrška i te kako važna.

– Najveći dar koji sam pored dece mogla da dobijem od Boga jeste sestra. Moja Lidija koja me podržava i kada nisam u pravu, štiti me i čini jakom u svim životnim trenucima. Smeh, suze, sreću, tugu i radost, ali i sve ono što život može da učini tokom svih godina, lakše sam podnosila uz nju. Umivala me je ljubavlju kada sam tužna, tera me na smeh kada nije sve baš najsjajnije. Koliko god da je bilo teško, uvek je bila najjača. Stena. Stroga. A najpre pravična. Osoba koja zna sve moje tajne i koja razume kada pogrešim, jer na kraju dana svi smo mi ljudi i dešava se da načinimo grešku. Pazi na mene kada stvari nisu onakve kakve bi trebalo da budu. Vraća me na pravi put kada mislim da su sve lađe potonule. Hvala ti što si uvek uz mene, uvek ću te voleti iz srca i moje duše – rekla je nedavno Ceca o svojoj sestri.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели C E C A (@cecaraznatovic) дана 3. Јун 2019. у 2:27 PDT