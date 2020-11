Najlepše su prirodne obrve, uporno poručuju šminkeri. Ali, postoje rešenja i za one koje su toliko slabe i retke da se jedva primećuju

Budući da obrve bitno utiču na izgled celog lica, nije čudo što im žene poklanjaju posebnu pažnju. Kada su lepo oblikovane, potrebno je sasvim malo šminke da biste odlično izgledale, ali, s druge strane, nema te maskare, hajlajtera i pudera koji mogu da poprave situaciju ako su upropašćene.

Kad pogledamo nekoliko decenija unazad, možda ćemo se zapitati zašto su žene nosile neverovatno tanke ili, pak, izuzetno debele obrve, kad neuporedivo lepše izgledamo sa “normalnim”. Naravno, pitanje je šta je kome normalno, ali svi šminkeri slažu se da najlepše izgledaju prirodne, kakve su u trendu poslednjih godina. Mnogi u šali kažu da nema žene kojoj će lepo stajati “krem bananice” iznad očiju, a poštovanje estetici Fride Kalo može da se iskaže i bez kopiranja njenih prepoznatljivih, skoro spojenih obrva. Aktuelni trend, koji dozvoljava da ponekad budu čak čupave, nameće pitanje šta raditi ako su toliko slabe i retke da ih jedva primećujemo.

Prva mogućnost je da korekcija obrva postane deo svakodnevnog šminkanja. Klasična varijanta je popuniti ih olovkom odgovarajuće nijanse, a modernije opcije su flomasteri, senke i gelovi. Pri izboru boje uvek se bira ona koja je najsličnija nijansi korena kose. Znamo da su obrve najgušće na sredini, a da na samom početku, dakle kod nosne kosti, dlačice gotovo da mogu da se prebroje. Potraže se najniža dlaka na početku i najviša, koja se nalazi na dve trećine obrve, i potom se između njih formira luk.

Flomasterima se, zbog samog oblika i strukture, lako rukuje, a precizniji su od olovke. Senke za obrve izgledaju kao klasične za kapke, a uz njih se dobija i četkica. Gelovi podsećaju na gel ajlajnere i dugo traju, kao flomasteri. Nanose se vrlo tankom četkicom, koja garantuje preciznost. Svi ovi preparati skidaju se micelarnom vodom.

Drugi korak su emulzije koje preko cele obrve treba naneti četkicom, kao lak za nokte. Sačekate dvadeset minuta i skinete kao foliju, a na koži ostaje boja koja traje dvadestak dana. Dobro su rešenje za žene koje nisu zadovoljne gustinom obrva.

Ostale opcije spadaju u domen permanentnog mejkapa. Imaju niz prednosti, ali zbog činjenice da bi s takvim obrvama trebalo da provedemo godinu ili dve, pre no što se odlučimo na ovaj korak trebalo bi da se dobro informišemo. Srećna okolnost je što se pogrešni izbori ipak mogu ispraviti. Jer, može se desiti da poverenje poklonite nedovoljno stručnoj osobi koja koristi pigmente lošeg kvaliteta, pa vaše obrve postanu zelenkaste ili narandžaste. Postoje laseri kojima se loši radovi uklanjaju, ali taj postupak nije ni jednostavan, ni brz, ni prijatan.

Čak i žene koje ne pomišljaju da trajno koriguju obrve čule su za japansko tetoviranje ili “microblading”, ali malo ko zna da je ovu tehniku, za koju se bez preterivanja može reći da je svetski hit, izmislio jedan Srbin. Sve je počelo tako što je u trenutku poslovne krize, sređujući svoj kozmetički salon, u jednoj kutiji pronašao nešto što je podsećalo na skalpel. Umočio ga je u boju i povukao sebi po nozi, a trag je izgledao kao prava dlačica. Pomislio je da bi tim alatom mogao da iscrtava obrve, koje će delovati vrlo prirodno. Usledilo je usavršavanje tehnike, zadobijanje poverenja, velika popularnost, edukacija drugih… Danas je njegov sertifikat garancija da osoba koja ga poseduje ume da napravi obrve zbog kojih ćemo bezbroj puta čuti pitanje “Gde si ih radila?”

Tehnika se sastoji u tome da se u predelu obrva prave mikrorezovi, u koje potom ulazi boja. Da bi postupak bio potpuno komforan, prethodno se nanosi anestetik gel. Sledećih desetak dana obrve imaju znatno tamniju nijansu nego što će biti kasnije. Zato ne treba dizati paniku ako u ogledalu odmah ne vidimo ono što smo zamislili. Dve do tri nedelje posle tretmana radi se korekcija, ukoliko je potrebno dodati poneku “dlačicu”. Trajnost zavisi od niza faktora, na primer, masnoće lica – što je izraženija, to se pigment brže razlaže. U proseku traju od godinu do dve, a boja se postepeno gubi.

Ubrzo posle mikroblejdinga pojavila se metoda senčenja, takozvane puder obrve, savršene za žene koje smatraju da im nedostaje gustina. Razlika je u tome što se ne prave mikrorezovi, već se praznine koje postoje između dlačica popunjavaju “senčenjem”. Radi se iglicama, pigmentima koji se koriste u mikroblejdingu. Na taj način obrve se “pojačavaju”, ali izgled ostaje potpuno prirodan.