Pet godina posle bolnog iskustva nasilja u porodici, glumica Mina Lazarević progovorila je o svemu što je preživela. Naime, 2015. godine tadašnji suprug, baletan Goran Stanić pretukao ju je, što je dovelo do kraja njihovog braka. Za porodično nasilje Goran je tada dobio kaznu od godinu dana kućnog pritvora.

Mina je i posle ovog iskustva, neko vreme, kako su pisali mediji, nastojala da spasi brak, a o pomenutom događaju tada nije javno govorila. Pet godina nakon što je prošla kroz težak period bol je još ista. Mina je u emisiji „Preživeli“ prvi put otvorila dušu i otkrila kako joj je bilo kada se njen brak raspadao.

– Nekada brakovi nisu rasturani zbog toga što je tradicija uvek bila na prvom mestu, pa je bila sramota. Tradicija je u prošlom veku prekinuta. Sada, kada se neko razvede, pomisliš: „Ja ne znam ni šta su tražili zajedno“. Kako će svako u tome da se ponaša, to je već individualno, to ne možeš da znaš na početku ‒ rekla je Mina na početku priče.

Glumica se zatim osvrnula na svoj brak i prvi put javno ispričala, kako se sve desilo i kako je postala žrtva porodičnog nasilja.

– Ne, nisam videla u zajedničkom životu da do toga može da dođe. Brak trpi razna iskušenja i živeti sa nekom ne znači da će uvek biti sve lepo i da je uvek blagostanje. Meni je zlostavljanje i kad ti pušiš, a meni smeta nikotin. Sve što radiš, a meni ne prija se može tako gledati. U početku je sve lepo, zaljubljen si, strast, onda svakodnevice povlači neka druga raspoloženja. Pa se upoznajete na različite načine, pa starite različito. Nekad su dva profila zajedno fatalna, a odvojeno su sasvim normalni ljudi.

Posle pet godina konačno je progovorila o svojoj boli, ali u jednom trenutku ostala je bez reči. Mina je otkrila kako je bilo njenom najstarijem sinu iz prvog braka sa džez muzičarem Aleksandrom. Glumica je istakla da je njemu bilo vrlo teško da gleda celu tu situaciju, a onda su je preplavile emocije, suze i bol.

– Burno je reagovao. On je stariji. Normalno je da sve drugačije doživljava. Mislim, šta da ti kažem – rekla je Mina koja nije uspela da zadrži suze u emisiji uživo…

Tada je ispričala i kako su njena mlađa deca, sin i ćerka, koje ima iz braka sa Goranom, podneli pritisak okoline i priče o razvodu roditelja.

– Deca postavljaju jedni drugima razna pitanja jer su iskrena i direktna. Trudila sam se da obavim sa njima razgovore dok ne dođe to sve do njih, ali morali su da prođu pakao u školi tih nekih pitanja i pogleda. Ponosna sam što dele sve sa mnom i imamo otvoren odnos. Objasnila sam svojoj deci da to nije nešto što se samo njima dešava, da se nažalost dešava i drugima i da je razvod normalan. Kad se desilo drugima drugarima iz odeljenja da su im se roditelji rastali, onda su oni bili empatični više od drugih i znali su da ohrabre svoje drugare.

Mina Lazarević pobedila rak štitne žlezde

Tom prilikom Mina Lazarević otkrila je i da je prošla kroz borbu sa najtežom bolešću, o čemu javnost ništa nije znala. Glumica je svoju borbu vodila potpuno sama.

– Ignorisala sam signale koje mi je telo davalo, to nema veze sa zdravstvenom neprosvešćenosti i nemogućnosti da se to reši. Nažalost nasledila sam osobinu svoje bake i majke da su mi svi moji bližnji važniji od mene same. Na kraju dođe vreme da moraš nešto da preduzmeš. U prvom momentu nisam znala da se tu nešto dešava i da moram na operaciju, čak sam planirala da nastavim da igram predstave. U pitanju je bila štitna žlezda. Međutim kad je stigao nalaz, morala sam na još jednu operaciju, jer je bio maligan. Nakon saznanja sam otišla u kola da se isplačem jer obično tako ide. U tim trenucima krenu neke misli neizdrživo da ti naviru i ne možeš sebe da smiriš. Kreneš da razmišljaš o deci i o svim stavkama koje treba da središ. – ispričala je ona.

– Naravno od operacije moje glasnice su bile u haosu, ne mogu normalno ni da govorim ni da pevam. Kad su mi rekli gledaćemo da rez bude što manji, da se ne vidi, rekla sam doktorima, ma pustite to gledajte mi glasne žice, ja od toga živim. Tad nisam mogla ništa da radim sa svojim glasom, ali nisam odustajala. Ta blokada je trajala više od godinu dana i nastavila sam da forsiram i da pričam i da pevam. Nakon toga sam igrala predstave normalno, jer nisam želela da dozvolim sebi tu vrstu pada – ističe Mina koja je dugo krila da je bolesna i od svojih bližnjih:

– Dešavalo mi se to da se toliko trudim da se ne vidi da sam operisana da me ni deca ne razumeju, govorili su mi zašto sam stalno smorena. Onda sam ih stavila ispred sebe i rekla, mama se operisala, ali će biti okej. Možda ću biti umorna, možda ću biti neraspoložena, ali morate da me razumete. Ne treba ići u krajnost i sve kriti od dece, ali isto tako verujem da ne treba ni da ih opeterećujete kad su mali nepotrebnim detaljima, ali im treba objasniti na njihov način da razumeju kroz šta prolazite.