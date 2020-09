Stefan Đurić Rasta zauzima posebno mesto u muzičkom svetu kao neko ko stvara moderan, novi zvuk. Ipak, posebnu pažnju javnosti privukao je kada se oženio Anom Nikolić, a ubrzo i razveo. Pitanje kojim se u poslednje vreme javnost najviše bavi je kakav je Rasta otac.

Iako sa Anom ima nesporazume, pevačica je često isticala da je Stefan prema Tari predivan i da je otac za poželeti. Jednom prilikom pevačica je istakla da joj je zaista žao što je ljubavi došao kraj, ali da će ona i Rasta uvek biti prijatelji jer ih zauvek vezuje Tara.

– Mi smo se u početku družili, sve se izdešavalo spontano. U početku smo stvarno bili saradnici. To je jedina osoba čiji sam tekst otpevala a da to nije Marina Tucaković. Posle smo bili prijatelji. Meni je bilo važno da, kad se ljubav desi, da se ostvarim kao majka i da to bude sa osobom sa kojom sam pre svega prijatelj. Volela bih da smo ostali u braku, ali prijatelji jesmo i imamo veliki razlog da budemo zahvalni našoj ljubavi jer je donela nešto najsavršenije na svetu, a to je Tara – rekla je tada Ana u emisiji „Premijera vikend specijal“.

Kakav je Rasta otac najbolje govori njegova poslednja objava na „Instagramu“. Brižni tata na svom storiju objavio je fotografiju ćerke Tare i napisao: „ Prvi put kod zubara.“

Iako je veoma zauzet poslom, svaki slobodan trenutak posvećuje trogodišnjoj mezimici. Posebno je važno da kao očinska figura bude prisutan u onim trenucima kada je ona uplašena i zabrinuta.

Uz to, Stefan je nekoliko puta naveo da je ona njegov ceo svet, što često pokazuje i „Instagram“ objavama sa svojom princezom.

