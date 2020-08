Dženifer i Bred ponovo zajedno – vest je koja je brzinom svetlosti obišla planetu. Kako piše američka štampa, bivša supruga Breda Pita Anđelina Džoli pobesnela je kada je ovo saznala i veoma je ljuta.

Naime, kako javljaju agencije Dženifer Aniston i Bred Pit ponovo će raditi zajedno i to prvi put od 2001. godine.

Oboje su oberučke prihvatili ponudu da se pojave u projektu “Filin’ alajv” komičara Denija Kuka, virtuelno zajedničko čitanje scenarija čuvenog tinejdžerskog filma “Brza vremena u školi Ridžmont Haj” iz 1982. Ostale poznate ličnosti koje su se pridružile vežbi su Džimi Kimel, Džulija Roberts, Metju Mekonahi, Morgan Frimen, Henri Golding, Šija Labuf i Šon Pen, koji je u tom filmu glumio sa 22 godine i koji ga je proslavio. Događaj će se uživo prenositi 21. avgusta u 20h na “Fejsbuku” i “Tiktok” nalozima PEN organizacije Core.

Džen i Bred nisu često radili zajedno. Poslednji put je to bilo pre 19 godina, dok su bili u braku, kada je Pit gostovao u seriji “Prijatelji” u kojoj je Anistonova igrala Rejčel. Posle razvoda ostali su prijatelji. Pit je lane bio na proslavi 50. rođendana Anistonove, a u januaru sreli su se na dodeli nagrada. Od tada javnost ne prestaje da nagađa da li je došlo do pomirenja i obnavljanja veze ili su i dalje samo prijatelji. Bilo kako bilo, jedno je sigurno, Dženifer i Bred ponovo zajedno na filmu i to veoma uskoro.