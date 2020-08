Glumica Marija Karan već godinama živi u Los Anđelesu sa suprugom Džoelom Lubinom, sa kojim ima preslatkog sinčića Marka Lea. Ipak, već neko vreme se šuška da u porodičnom gnezdu ništa nije kao pre i da se par razvodi. Marija Karan razvod nije potvrdila, ali ni demantovala glasine, što je dodatno zbunilo javnost.

Kako su danas društvene mreže mesto na kome se o životu poznatih donose zaključci, upravo se na “Instagramu” i okončao brak Marije Karan i njenog supruga. Povod za glasine o razvodu naime bila je činjenica da Marija sa suprugom nije objavila fotografiju više od godinu dana. Tek nakon takvih objava počele su da pristižu i izjave prijatelja Marije Karan, o tome kako glumica već dugo nije srećna.

View this post on Instagram A post shared by Maria Karan (@marakaran) on Aug 7, 2020 at 2:43am PDT



– Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još sveže da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog, to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se poslednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno kod Marije – rekao je neimenovani izvor „Blicu“.

‒ Marija će nastaviti da živi tamo, za sada u kući u kojoj je i do sada živela sa sinom. Kako sam načula, Džoel se odselio u stan. Ona će probati ponovo da se aktivira na kastinzima za filmove, a otvorena je i za sve što se bude radilo u Srbiji. Skoro da ni sa kim ne razgovara o odnosu sa Džoelom, ali kada se jadala prijateljima, to je uglavnom bilo vezano za to što on puno radi. Sve češće je odsutan od kuće, dok je ona sa detetom i bez angažmana, makar povremenog. Međutim, niko nije slutio da bi to moglo da dovede do razvoda.

Ipak, novonastala situacija na “Instagramu” dovela je fanove, ali i pripadnike sedme sile u situaciju da se zapitaju o razvodu Marije Karan.

View this post on Instagram A post shared by Maria Karan (@marakaran) on Aug 11, 2020 at 7:56am PDT



Glumica trenutno uživa na letovanju u Crnoj Gori, a sudeći po fotografijama nikada nije izgledala bolje. Ona ne skida osmeh sa lica i uživa u odmoru sa svojim preslatkim sinčićem. Međutim, njih dvoje nisu sami. Marija je na “Instagramu” objavila fotografiju na kojoj njen suprug i sin šetaju zajedno plažom.

View this post on Instagram A post shared by Maria Karan (@marakaran) on Jul 31, 2020 at 1:49pm PDT

Marija Karan razvod je demantovala ovom fotografijom sa porodičnog letovanja, ili je par ostao u dobrim i prijateljskim odnosima, zbog svog preslatkog sinčića. Kako se glumica nije oglasila po tom pitanju, zaključak ćemo morati da donosimo sami, ili da jednostavno sačekamo i vidimo, kako će se priča dalje odvijati.