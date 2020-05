Davno je Marija Karan, koju najviše pamtimo po ullozi Maje u sitkomu „Ljubav, navika, panika”, beogradskom adresu zamenila novom u Los Anđelesu. Život u ovom gradu doneo joj je život kakav, kako kaže, nije mogla ni da sanja, a na šansama koje su se nizale bila je više nego zahvalna. Kao kruna njenog lepog života došla je udaja za holivudskog producenta Džoela Lubina, sa kojim ima sina Marka Lea.

Iako je često isticala kako je prezadovoljna svojim životom, domaći mediji donose vest da je srpska glumica zbog nesuglasica sa suprugom navodno rešila da stavi tačku na njihov šestogodišnji brak.

– Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još sveže da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se tu poslednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno Marijinog – rekao je neimenovani izvor “Blicu” i dodao:

– Ona je u početku bila preokupirana brigom oko njihovog sina Marka Lea, ali kada je dečak porastao, uželela se rada i glume. Iako je Džoel poznati producent u LA, on joj nije pomogao da se probije na tamošnje tržište. Da li je razlog ljubomora ili što je želeo da ona bude posvećena sinu, kada on većinu vremena nije kod kuće, ne znam, ali se ona žalila da joj je prilično monotono što ne radi. Prema njenim rečima, on joj je govorio da mora još da usavrši dikciju i akcentovanje engleskog jezika, te da u ovom trenutku nema projekta koji bi mogao da je primi sa njenim znanjem glume. Zato je Marija u nekoliko navrata dolazila u Srbiju kako bi glumila, čak je u seriji “Pet” prošle godine bila na setu sa sinom –

Marija Karan otkrila za magazin Hello! zašto je oduvek bila škrta na rečima o njenom bračnom životu

– Što se mog emotivnog života tiče, mogu samo da kažem da sam imala sreće da nađem pravu osobu i da je sa proširenjem porodice naš odnos dobio novi smisao. Stvarno je nezahvalno da pričam o detaljima, jer sam osoba koja to ne radi ni na kafi sa drugaricama, a kamoli ovako javno, i tako će ostati.

U Los Anđelesu, vašoj životnoj bazi, živi dosta naših ljudi, među kojima su i neke vaše kolege. Koliko ste povezani sa njima i koliko vam prija naš mentalitet “tamo daleko”?

– Družim se sa našim ljudima koji žive u Los Anđelesu i prija mi njihovo društvo. Lepo je da u okruženju imate i pripadnike svog naroda. Ipak se mi lako i brzo razumemo, jer imamo dosta toga zajedničkog. Naš mentalitet je takav da nas drugi ljudi prihvataju i razumeju, tolerantni smo ma gde bili. Ali ne delim ljude po mentalitetu ili sličnim referencama, već isključivo na osnovu toga da li je neko dobar ili loš čovek i koliko je zanimljiva osoba.

Svesni ste da vam mnogi zavide zbog holivudskog života koji se po difoltu poistovećuje sa glamurom. Da li je baš sve idealno ili postoji i ona druga, tamnija strana medalje?

– Ljudi ne bi trebalo da zavide već da vide nešto inspirativno u mom životu. On je lep, ali je istovremeno rezultat mojih snova, rada, otvorenog i pozitvnog stava i hrabrosti. Na svoj život ne gledam kao na nešto glamorozno, ali sam svesna da jeste poseban – rekla je glumica svojevremeno za naš magazin.

Marija Karan nikada nije isticala koliko je njen suprug imućan

Njihov luksuzni dom nalazi se u Sanset Strip bulevaru u Los Anđelesu, a Lubin ga je kupio 2011. od glumca Džejsona Stejtama za dva miliona i sedamsto hiljada dolara. U njemu čuvaju deo svoje bogate umetničke kolekcije, a poebno su im draga dela multimedijalnog umetnika Aleksa Izraela, koji je filmskog producenta, u mladosti gotovo nezainteresovanog za posete muzejima i galerijama, toliko opčinio da sada ne propušta izložbe. U intervjuu koji je dala za magazin “Gloria” u martu prošle godine, otkrila je da naslednik još ne pita kad će dobiti batu ili seku.

– Marko ima mnogo drugara i rođaka i svu našu pažnju, tako da nije usamljen. Još nema nekih preteranih zahteva. Što se trudnoće tiče, ja nisam čula takve vesti, ali hvala vam na lepim željama.

– Moj sin je prohodao upravo u Beogradu. To se svima mnogo dopalo. Važno mi je da zna odakle mu je majka, gde je odrasla, da upozna i razume našu kulturu i tradiciju. Mislim da će imati pravi osećaj i ljubav prema svom poreklu koju će nadograđivati i svojim američkim nasleđem.

Skromno rođendansko slavlje u karantinu

Glumica je proslavila svoj 38 rođendan, a tim povodom u svom domu u Los Anđelesu pozirala je sa tortom i šampanjcem u ruci i zahvalila se svima na čestitkama.

– Srećan rođendan meni – napisala je Marija uz objavu fotografije na instagram