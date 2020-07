Prelepa glumica Marija Karan, čiji smo povratak nedavno mogli da gledamo u televizijskoj seriji „Pet“, odmah posle snimanja vratila se u Los Anđeles, gde godinama živi. Glumica je dugo bila u braku sa producentom Džoelom Lubinom, sa kojim ima preslatkog sina Marka Lea.

S obzirom na to da je pandemija virusa korona u Americi uzela maha i kako je tamo već mesecima proglašeno vanredno stanje Marija je odlučila da sa sinom „pobegne“ od svega. Lepa glumica uživa na odmoru kako bi pribrala misli posle razvoda i bar na kratko se udaljila od svega što se dešava.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maria Karan (@marakaran) дана 14. Јул 2020. у 1:32 PDT



‒ Krstarenje kroz koronu. Veoma sam srećna što imam priliku da budem sa porodicom. Željno iščekujem sigurnije dane, kada ću moći da vidim brata i njegovu porodicu. Nadam se da će to biti ove godine. Svi budite odgovorni i sigurni ‒ napisala je glumica Marija Karan na svom profilu na „Instagramu“ ispod fotografije na kojoj se nalazi na jahti i u zagrljaju drži sina.

Domaći mediji preneli su nedavno vest da se Marija razvodi posle šest godina idiličnog braka.

– Marija i Džoel su se razveli i ni jednom od njih dvoje nije lako. Sve je to još sveže da bi krenuli dalje, ipak je iza njih šest godina braka i još više zabavljanja. Šta je razlog, to znaju samo njih dvoje, ali mislim da se poslednjih godinu i po dana nakupilo dosta nezadovoljstva, prvenstveno kod Marije – rekao je neimenovani izvor „Blicu“.

‒ Marija će nastaviti da živi tamo, za sada u kući u kojoj je i do sada živela sa sinom. Kako sam načula, Džoel se odselio u stan. Ona će probati ponovo da se aktivira na kastinzima za filmove, a otvorena je i za sve što se bude radilo u Srbiji. Skoro da ni sa kim ne razgovara o odnosu sa Džoelom, ali kada se jadala prijateljima, to je uglavnom bilo vezano za to što on puno radi. Sve češće je odsutan od kuće, dok je ona sa detetom i bez angažmana, makar povremenog. Međutim, niko nije slutio da bi to moglo da dovede do razvoda

Ipak, Marija je nedavno proslavila rođendan i dobila divnu tortu, na kojoj je stajao potpis: „S ljubavlju, Marko i Džoel.“ Tom prilikom istakla je da je rođendan za nju bio poseban i u znaku porodice. Kako je odnos sa suprugom još svež, a ljubav prema njemu velika, možda postoji šansa da lepa glumica ponovo zablista u zagrljaju svoga muža.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maria Karan (@marakaran) дана 1. Мај 2020. у 11:09 PDT

– Što se mog emotivnog života tiče, mogu samo da kažem da sam imala sreće da nađem pravu osobu. I da je sa proširenjem porodice naš odnos dobio novi smisao. Stvarno je nezahvalno da pričam o detaljima jer sam osoba koja to ne radi ni na kafi sa drugaricama, a kamoli ovako javno, i tako će ostati ‒ rekla je u intervjuu za naš magazin Marija, koja se još nije oglasila povodom navoda o razvodu.

Međutim, na njenom “Instagramu” već dugo nema fotografije sa suprugom što daje povod da verujemo da su glasine istinite.