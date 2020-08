Jelena Tomašević ostavila Ivana Bosiljčića, Ivan stavio tačku na ljubav s njom, ali pre više od 10 godina. Mislili su da se više nikada neće vratiti jedno drugome, ali sudbina je htela drugačije

Jelena Tomašević ostavila Ivana Bosiljčića jer su za nju, ali i za njega u tom momentu pritisak javnosti i medija bli prenaporni.

Jelena je gostujući u jednoj emisiji otkrila i tajnu jedne od njenih najlepših balada.

– Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: “Napisao sam ti jednu pesmu”

I pusti mi on pesmu: “Da mi je da mi se vrati moj dragi”. Kažem ja: “Ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: “Da mi je da mi se vratiš” (smeh) – ispričala je Jelena Tomašević voditeljskom paru Aleksandri Jeftanović i Bošku Jakovljeviću.

Jelena nije želela da snimi tu pesmu ni po koju cenu, jer je bila povređena i ljuta.

– Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: “E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala”.

Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: “Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?”

Jelena mu je potom ispričala koji je razlog bio, a pesma je ostala kao sećanje na jedan period koji im nije bio ni malo lak. Jelena i Ivan se nakon pomirenja više nisu razilazili, a njihova ljubav i dalje gori istim plamom.

Od tog momenta ni jedan novinski napis nije uspeo da uzdrma njihov odnos koji se zasniva na neograničenoj ljubavi, poštovanju i beskrajnom poverenju.

Poslušajte kako je Jelena Tomašević pesmom zvala dragog da se vrati….