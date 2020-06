Veljko i Ceca Ražnatović od juče su ponovo u žiži javnosti. Taman su se malo opustili posle velikog slavlja koje je trajalo danima u čast Željkovog rođenja, ali sada, nažalost, stižu problemi. Pre dva dana u medijima se pojavila informacija da su pojedini gosti posle slavlja u Ljutice Bogdana saznali da su zaraženi korona virusom. Ceca nije želela da rizikuje pa je odmah odlučila da se cela porodica podvrgne testiranju.

– Svi smo se danas porodično testirali. Nemamo nikakve simptome i testirali smo se preventivno ‒ rekla je posle testiranja Ceca za domaće medije. Dodala je da ni u jednom trenutku nije bila zabrinuta jer se dobro osećala.

Prvi nalazi pokazali su da su svi članovi porodice negativni, ali onda je došlo do obrta.

Veljko i Ceca Ražnatović pozitivni na korona virus

Pošto pravila nalažu da se posle prvog obavi i drugo testiranje na „Covid-19“, po dolasku rezultata situacija je bila drugačija. Nalazi su jasno pokazali da su Veljko i Ceca pozitivni. Pevačica je ove informacije odmah i potvrdila.

‒ Na ponovljenom testu Veljko i ja smo pozitivni. Osećamo se dobro, nemamo nikakve simptome. Držaćemo se kućne izolacije do ponovljenog testiranja ‒ rekla je Ceca za „Kurir“.

Testiranju se podvrgla i Anastasija, ali su njeni nalazi oba puta bili negativni.

Veljko i Ceca Ražnatović nasmejani i raspoloženi

Iako su skoro dva meseca proveli u izolaciji tokom vanrednog stanja, Veljku i Ceci ni ovog puta karantin ne pada teško. Raspoloženi i nasmejani obratili su se javnosti preko „Instagrama“ i oduševili pratioce.

‒ Ko hoće na piće? Jedna koronica ‒ rekao je Veljko kroz smeh. Ceca je dodala:

‒ Mi više ne moramo da nosimo masku.

Korona je promenila Cecine rođendanske planove

S obzirom na to da je sada do daljeg u karantinu, Ceca će morati i da promeni planove koje je imala za svoj 47. rođendan. Ove godine 14. juna naša poznata pevačica neće moći da se veseli sa brojnim prijateljima, kolegama i poslovnim saradnicma, kao što je na to navikla, jer se pravila moraju poštovati.

Pevačica će rođendan dočekati u svom domu, a proslaviće ga samo sa sinom Veljkom, koji je takođe pozitivan na korona virus. Za sada nije poznato kada će se Veljko pridružiti supruzi Bogdani i sinu Željku, koji su odmah nakon izlaska iz bolnice otputovali za Titel, gde će boraviti duže vreme. Odluku da za početak ne žive u vili na Dedinju doneli su zajednički. Oni će se u Cecin dom vratiti kada se završi kompletno renoviranje kuće i sređivanje prostorija za bebu Željka.