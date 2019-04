Praktikujte ove četiri sitne stvari i vaša veza će imati sjajnu budućnost

Mislite da je nemoguće da mladi parovi dožive zlatnu svadbu? Samo se držite ovih saveta…

Priznajte kada pogrešite i ne zvocajte kada on pogreši

Šta god bilo u pitanju, priznajte da je on bio u pravu, a kada se dogodi da pogreši, nemojte glumiti pametnicu i uporno mu to nabijati na nos.

Govorite “hvala”, “izvini” i “žao mi je” kad god je to potrebno

Mnogo puta se neke stvari podrazumevaju i možda se iz ponašanja može zaključiti kako se osećate, ali drugoj strani će i te kako mnogo da znači ako čuje iskrenu zahvalnost ili izvinjenje. Takođe, korišćenje reči “ali” svedite na minimum. Naučite kada da se zaustavite!

Podelite zadatke

Nemojte da sve obaveze padnu na leđa samo jednom, već ravnopravno delite sve obaveze. Ako vi kuvate, on neka opere sudove i obrnuto.

Nemojte prestajati da se ljubite

I ne, ne mislimo na one leteće, usputne poljupce na brzinu (mada ne treba ni s njima da prestajete), već na one strastvene, duge, koji će vas naelektrisirati od glave do pete i plamen strasti održavati na životu.