Holandska soul diva Sharon Kovacs: Beograde, vidimo se uskoro!

Prvi put u Beograd dolazi holandska soul diva Sharon Kovacs

Sharon Kovacs će održati čak dva koncerta u klubu Bitefartcafe, 7. i 8. marta 2020. godine i time otvoriti još jednu seriju, sada već omiljene vrste, kvalitetnog muzičkog uživanja mnogim Beograđanima koji su u potrazi za specifičnim i autentičnim koncertnim iskustvima – muzički serijal ” Musicology Barcaffe Sessions”. Jedna od prvih asocijacija njenih fanova na pomen njenog imena jeste autentičnost, a evo kako ona sebe vidi.

– Nisam sasvim sigurna. Ja se samo držim onoga što me čini srećnom, bilo da je reč o onome što radim, ili tome kako izgledam – važno mi je da ja te stvari smatram lepim. Možda je to autentičnost? Odvojiš se od drugih, radeći ono što je blisko tvom biću. Ukoliko to ne radim, ja prosto nisam srećna–

Kroz svoju muziku dotakla si se najmračnijih strana ljubavi i svojim fanovima si dala nešto sa čime istinski mogu emotivno da se povežu. Koja je tvoja ideja bila iza toga?

– Izražavanje kroz muziku može biti značajno i za mene i za ljude koji to slušaju. Reč je o nekim iskustvima koja su teška, ali kroz koja svi prolazimo. Svi se nekad osećamo loše. Za mene je takođe važan proces analize kroz koji prolazim snimajući pesme, jer mi to omogućava da sve osmotrim iz drugog ugla.

Volim kada mi ljudi kažu da su im moje pesme puno značile i pokušavam da stvorim nešto pozitivno iz svih negativnih aspekata života–

Ulaznice odlaze velikom brzinom i uzbuđenje Beograda raste velikim intenzitetom kako se bližimo martu.

Mnogi su te nazvali „novom Ejmi Vajnhaus“. Da li i ti vidiš sličnost i u čemu? Koji su muzičari ostaviti na tebe najveći uticaj?

– Naravno da razumem odakle to dolazi. Ona takođe kao i ja, ima dublji glas, i svoju muziku je koristila da se izrazi i prikaže baš onakvom kakva je bila. Umela je takođe da bude mračna. Jeste me inspirisala, ali veći deo svoje inspiracije pronašla sam u pevačicama starije generacije kao što su Eta Džejms, Ela Ficdžerald, Bili Holidej, Dženis Džoplin itd. Mislim da sam im se oduvek divila. Ono što te inspiriše, to nosiš sa sobom. Verovatno u meni ima svih tih umetnica, ali i malo mene – nadam se –

Počela si sa singlom „My Love“ i nakon toga si izdala dva albuma – „Shades of Black“ i Cheap Smell“. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tvojim idejama iza ovih albuma – kako su se razlikovali u pogledu procesa, ideja i tvojih osećanja prema muzici koju stvaraš?

– Shades of Black je bio moj prvi album koji je nastao u jednom mračnom periodu na koji se sam album i osvrće. Sada kada vratim film, verujem da sam potpuno odrasla uz njega. Drugi album, „Cheap Smell“ nastao je takođe u teškom periodu. Rastala sam se sa svojim producentom, a i ceo moj bend je otišao sa njim. Stvarajući ovaj album, borila sam se sa depresijom i pokušavala da pronađem svoj put. Verujem da će sledeći album biti više nalik prvom, obojen nekom melanholijom, ali videćemo.–

Beograđani su bili presrećni da čuju da ćeš doći u Srbiju. Dugo su iščekivali tvoj dolazak. Kakva su tvoja osećanja?

–Poznajem dosta ljudi koji su se raspitivali o mom potencijalnom dolasku kod vas i zaista želim da upoznam Srbiju, uzimajući u obzir da nikada nisam bila. Jedva čekam da vas vidim i da vam donesem svoju muziku. Beograde, vidimo se uskoro!–