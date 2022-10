Saznajte kako da koristite vaš telefon za kreiranje autentičnog sadržaja - i koji telefon je najbolji u tome

Bilo da ste kreativac ili telefon koristite samo za posao, iznenadiće vas na koje sve zanimljive načine možete da koristite svoje mobilne telefone. Bilo da spadate u jednu ili drugu kategoriju svakako će vam biti zanimljivo da saznate više o najnovijim modelima Samsung Galaxy Z serije – revolucionarnim preklopnim telefonima Z Fold4 i Z Flip4. Sigurni smo da nećete naći bolje saveznike kada su kreativnost i multitasking u pitanju. A evo i pet razloga zašto...

1. Galaxy Z Fold4 i S Pen Pro – savršen spoj za ispoljavanje kreativnosti

Galaxy Z Fold4 rezultat je stalnih inovacija u oblasti pametnih telefona najmoćniji Samsung Galaxy pametni telefon do sada. Kombinujući Samsung ekspertizu u mobilnoj tehnologiji, predstavlja uređaj sa povećanom funkcionalnošću, bilo da je otvoren, zatvoren ili u Flex režimu rada . S pen je uz to sjajan dodatak Galaxy Z Fold4 telefonu jer možete da da crtate, pišete šta god želite i to brzo putem Bluetooth opcije. A ako vam se slučajno desi da zagubite olovku negde? Nema problema, pomoću SmartThings aplikacije možete da je pronađete. Što se tiče trajanje baterije, ona dugo traje i to do 16 dana kad je napunjena, tako da kad vam naiđe inspiracija ne morate da mislite o tome da li će olovka prestati da radi u trenutku kad vam je najpotrebnija. Promo

2. Galaxy Z Flip4 - idealan uređaj za lično izražavanje

Galaxy Z Flip4 unapređuje funkcije omiljene među Samsung korisnicima, što ga čini savršenim uređajem za lično izražavanje. Njegov kompaktni dizajn u obliku školjke nudi jedinstveno iskustvo koje nije dostupno ni na jednom drugom pametnom telefonu. Pravite video snimke bez korišćenja ruku ili grupne selfije pod različitim uglovima tako što ćete delimično sklopiti Z Flip4 da biste aktivirali FlexCam kameru. Počnite snimanje u Quick Shot režimu rada, a potom pređite na Flex režim pri čemu se video ne prekida.

Sada uz Galaxy Z Flip4 možete da pravite kvalitetne selfije direktno sa spoljašnjeg ekrana korišćenjem glavne kamere sa unapređenom Quick Shot funkcijom. Počnite snimanje videa u Quick Shot režimu rada a potom pređite na Flex režim da biste nastavili da snimate bez korišćenja ruku, pri čemu se video ne prekida – što je idealno za autore sadržaja i vlogere. Promo

3. Nightography – najkvalitetnije noćne slike

Svet deluje drugačije noću, a ako želite da snimite fotografije kad je mrak, a da budu jasne i kvalitetne – moći ćete to da učinite uz pomoć Nightography funkcije. Ovom opcijom koja stabilizuje sliku sa kamere, moći ćete da smanjite šumove i stvorite fenomenalne fotografije noću koje ćete čuvati. Galaxy Z Fold4 pravi fenomenalne fotografije i video snimke sa unapređenim 50MP širokim sočivom i 30x Space Zoom sočivom. Raznovrsni režimi rada kamere, uključujući veću mapu zumiranja aktiviranu u Capture View režimu, dupli pregled i selfi zadnjom kamerom su posebno napravljeni da bi se iskoristio jedinstveni dizajn za veću fleksibilnost korišćenja kamere. Promo

4. Multitasking u svakom trenutku

Obavljanje više stvari istovremeno na Z Fold4 je lakše nego ikada, tako da korisnici mogu da urade više toga dok su u pokretu. Novi taskbar pruža raspored sličan onom na računaru i nudi pristup vašim omiljenim i nedavno korišćenim aplikacijama. Obavljanje više stvari istovremeno je takođe preglednije zahvaljujući novim pokretima prevlačenja . Možete trenutno da prelazite sa aplikacija preko celog ekrana na prozore koji iskaču ili da podelite ekran na pola kako biste još lakše obavljali više stvari istovremeno . Velika prednost Galaxy ZFold4 telefona je upravo njegov ekran na rasklapanje, koji kad se otvori bude veličine 7.6 inča, tako da ćete moći igrate omiljene igrice sa društvom dok istovremeno komunicirate i delite utiske. U zavisnosti od vaših sklonosti i izbora, možete da planirate aktivnosti, zakazujete sastanke, odgovarate na poruke i pretražujete šta god želite. Promo

5. Snimite spontane fotografije kućnih ljubimaca

Samsung GalaxyZ Flip4 nudi sjajan kvalitet fotografija tako da možete da uhvatite neprocenjivi trenutak vaših ljubimaca iako niste pored njih. Trenutak kad uključite FlexCam režim rada moći ćete da pravite fotografije bez upotrebe ruku, pa zašto ne biste pustili vaše ljubimce da naprave sami fotografije i podelite ih na društvenim mrežama? Baš kao u Samsung reklami. Iskoristite mogućnosti Samsung GalaxyZ Flip4 na kreativan način i uživajte u autentičnim fotografijama vaših ljubimaca.

Kupovinom jednog od ova dva telefona dobijate mogućnost besplatnog četvoromesečnog korišćenja YouTube Premiuma, a sve što treba da uradite jeste da se preko kupljenog uređaja prijavite za probni period na YouTube Premium u istoimenoj aplikaciji i to do 1.4.2023. godine.

Za više informacija o promociji i samom proizvodu posetite: https://www.samsung.com/rs/offer/youtube-premium-z-series-2022/