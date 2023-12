Oni ne znaju šta je prehlada: Deca Novaka Đokovića tokom zime zdrava kao dren, ovo je Jelenina tajna

Porodica Đoković zdravlje stavlja na prvo mesto

Novak i Jelena Đoković zaista su doveli pravu revoluciju u ishrani na naše podneblje. Popularizovali su bezglutensku ishranu i otvoreno govorili o svim benefitima veganske i vegeterijanske hrane, ali i redovno podučavaju pratioce na društvenim mrežama kojim namirnicama da zamene proizvode životinjskog porekla. Ata Images

Svoje zdrave navike Nole i Jeca prenose na svoju decu, Stefana i Taru. Iako su mališani ponekad "kršili" maminu ishranu da bi pojeli omiljene palačinke bake Dijane, deca Novaka Đokovića redovno jedu sve što im Jelena pripremi, i poližu ceo tanjir.

Clive Brunskill/Getty Images

Zdrava ishrana im mnogo prija, a Jelena navodi da njena deca pucaju od zdravlja. Supruga Novaka Đokovića jednom prilikom je otkrika šta ona i Stefan jedu za doručak, a u pitanju je činija puna različitih semenki i kokosovo mleko.

- Nekad su različite proporcije, ali manje-više je uvek isto: čia semenke, konoplja, maka semenke, dud, lan, kakao, kokos, kamu mamu, vanila i ovas plus kokosovo mleko. Sutra ću samo dodati sveže voće i sveže ceđen voćni sok uz ovo - rekla je Jelena svojevremeno. Ovaj doručak se priprema noć pre i preko suvih namirnica nalije se kokosovo mleko. Smesu pokrijete i ostavite u frižideru do jutra. Profimedia

Jelena je jednom prilikom istakla da su i Stefan i Tara sada samo na biljnoj ishrani.

- Stefan je imao normalnu ishranu sa mesom i ribom prvih godinu i po dana, a onda je prešao na biljnu ishranu i mnogo je dobro i mnogo je zdrav, a Tara je od početka do kraja, samo na biljnoj ishrani, nikada nismo imali problema sa njenim zdravljem. Deca su potpuno na biljnoj ishrani, bez ikakvih problemčića, jedu krompire kao ludi i krastavce i šargarepe. Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendam, neka deca su geniji i odmah sve jedu, moja deca ne jedu još zelene salate, ali ne paničim, jer im to dajem kroz suplementaciju ili šejkove. I ne pržimo, već kuvamo, jedu kuvani krompir ili pire - objasnila je Jelena jednom prilikom.