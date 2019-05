Zašto voda sa limunom ipak nije idealno piće?

Većina nas svoj dan započinjem velikom šoljom kafe ili čaja, ali sve je veći broj onih koji dan ne mogu da zamisle bez čaše mlake vode sa limunom. Razlog sa krije u tome što voda sa limunom pospešuje mršavljenje, pa je tako, ovo jedan od glavnih rituala svake dijete.

Uverite se u čudotvornu moć limuna

Ovaj napitak ne sadrži kalorije ili šećere, poboljšava varenje, čisti telo od toksina, obezbeđuje dozu antioksidanta i vitamina C. Pored obavezne jutarnje doze, mnogi je piju i tokom celog dana. Ipak, kako piše portal Zdrava krava voda sa limunom ima i dva neželjena dejstva na koje morate obratiti pažnju.

Gorušica

Prevelika količina limuna može da zapali pravu vatru u organizmu. Naime, limun je jedno od najkiselijih voćki, a poznato je da upravo citrusi pojačavaju lučenje želudačnih kiselina i na taj način podstiču gorušicu.

Oštećenje zubne gleđi

Kiseline u limunu oštećuju zaštitni sloj gleđi na vašim zubima, a to može dovesti do osetljivosti zuba, nekada čak i do karijesa. Ako imate problema sa zubima, nikako nemojte vodu s limunom piti tokom celog dana, ili posle svake popijene čaše isperite usta gutljajem obične vode.

Ipak, ne zaboravite da se limun smatra najzdravijim voćem sa razlogom. Stručnjaci tvrde da je limun toliko moćan da može da leči bolesti kao što su artritis i reuma, ali i anksioznost. Potrebno je da isečete limun i ostavite ga u sobi preko noći. Ovo će vam pomoći ako imate problema sa disanjem (astmu, prehladu ili alergiju). Narednog jutra će vam grlo i vazduh u prostoriji biti sveži i zdravi