Kilogrami se gomilaju, a zdravlje urušava: Bobi Živojinoviću predstoji ozbiljna borba

Slobodan Boba Živojinović u mladosti je važio za jednog od najlepših Jugoslovena. Osim toga, godinama se profesionalno bavio tenisom, pa je dugo bio u top formi.

Međutim, kada se povukao u sportsku penziju situacija se drastično promenila.

Osim što sada vodi drugačiji ritam života, Boba Živojinović uživa i u ukusnom zalogaju, pa ne čudi što su kilogrami krenuli da se gomilaju. I to do te mere da je, kako se priča, zdravlje muža Lepe Brene postalo ozbiljno ugroženo.

- Piše se o tome, ali ne obraćam pažnju. Znate kako, radim maltene po dvadeset sati dnevno na dan. Za sada sam, hvala Bogu, dobro. Rezultati pokazuju dobre parametre – izjavio je Boba Živojinović za Story i dodao:

- Da imam višak kilograma, to je tačno. Ali, nekako ih nosim.

Lepa Brena čvrsto veruje da će njen suprug pobediti u borbi sa kilogramima, ali i napominje:

- Bobino zdravstveno stanje je toliko intimna tema da ja to ne volim da delim sa javnošću. On kad nešto odluči, to će i uraditi. Za sve ljude koji se bore sa kilogramima važi isto – ne možemo mi da ih nateramo, već treba da im pomognemo da sami dođu do toga da reše taj problem.

Inače, Boba Živojinović, koji će uskoro proslaviti 61. rođendan, i ranije je objavljivao rat kilogramma. U jednom periodu uspeo je da za dva meseca smrša 20 kilograma.

- Zaista sam preterao sa kilažom. Jeo sam nekontrolisano, nisam vežbao, ulenjio sam se i nabacio više od 125 kila – pričao je tada.





Na pitanje, kako je izgledala njegova dijeta, odgovorio je da nema velike tajne. Jednostavno, izacio je hleb, peciva i slatkiše, ali je i svakodnevno trenirao. I, kilogrami su se istopili.