Teško bolesnu Aretu Frenklin posetili Stivi Vonder i aktivista Džesi Džekson

Povezane vesti



Soul pevač Stivi Vonder i aktivista za ljudska prava Džesi Džekson posetili su “teško bolesnu” Aretu Frenklin, izvestila je u utorak njena predstavnica za javnost.

Bivši suprug muzičke dive Glin Turnmen takođe je posetio Aretu u njenom domu u Detroitu, kazala je Gvendolin Kvin za časopis People.

– Ona je teško bolesna i okružena svojim bližnjima koji cene izraze ljubavi i podrške koja im je iskazana – rekla je Kvin.

Nebrojene poznate i ugledne osobe izrekle su svoje molitve za Aretu u ponedjeljak, pošto je objavljeno da je 76-ogodišnja “kraljica soula” ozbiljno bolesna.

Crkva u Detroitu, u kojoj je njen otac bio pastor i u kojoj je Areta pevala kao mlada devojka, održaće u sredu, prema najavama, ranu jutarnju misu za Aretu.

Frenklin, čije su najpoznatije pesme “Respect”, “Chain of Fools” i “I Say a Little Prayer”, osvojila je 18 Gremija. U februaru 2017. objavila je svoje povlačenje sa scene.

Areta Frenklin poslednji put je nastupila pred kraj prošle godine za fondaciju Eltona Džona u borbi protiv AIDS-a u Njujorku. Pre toga je pevala u Filadelfiji u avgustu.

Prva je žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall kuću slavnih, 1987. godine. Godine 2005. predsednik Džordž V. Buš odlikovao ju je Predsedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.