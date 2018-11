Nova teorija zavere: Megan Markl nije trudna, bebu nosi surogat majka? (video)

Povezane vesti



Trudnoća Megan Markl (37) glavna je vest otkad su to službeno saopštili iz Kensingtonske palate. Od tog trenutka analizira se svaki njen pokret, svaki modni izbor, gest, mimika…

Ono što je mnogima zapelo za oko je to da se novopečena trudnica stalno drži za stomačić. Ova naizgled normalna pojava kod nekih je izazvala sumnju, te su već krenule prve teorije zavere.

Na YouTube-u je osvanuo video u kojem ženski glas s američkog govornog područja tvrdi da Megan uopšte nije trudna i da njeno dete nosi surogat majka. To je potom objašnjeno ponajprije činjenicom da se bivša glumica u javnosti često hvata za stomak – kao da će joj ispasti.

– To je očigledan pokazatelj da Megan nosi jastuk ispod odeće, njeno ponašanje nije prirodno. Trudnički stomak ne može nigde da “pobegne” i nema potrebe da ga drži – objašnjava jutjuberka koja objavljuje pod nadimkom Ashli Slizone.

– To je nešto što ne bi trebalo da bude onde i ona to zna, zato ne može da prestane to da pridržava – dodaje.

Pomno je analizirala Meganine nabore ispod odeće i došla do zaključka da vojvotkinja od Saseksa nosi protetički stomak koji je pričvršćen na svojevrsni triko.

Njene argumente pogledajte u priloženom videu, pa sami zaključite ima li u tome istine ili žena samo nije obožavateljka lika i dela Megan Markl.

Na Tviteru se povela prava rasprava o Meganinom stomaku, a neki su stali u njenu odbranu.

– Za sve hejtere Megan Markl kojima smeta što se stalno drži za stomačić… Samo da znate, i Kejt je to radila. To je normalno, glupani! – napisala je tviterašica i priložila uporedne fotografije.