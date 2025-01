Megan Markl (43), odlučila je da 2024. godinu isprati u velikom stilu i da Novu godinu dočeka raširenih ruku, spremna za nove životne izazove. Iako se u poptunosti posvetila odgajanju sina Arčija i ćerke Lilibet, vojvotkinja od Saseksa shvatila je da mora malo i da se okrene sebi. Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images

Okrenula je novi list i sa prvim danom 2025. godine posle punih 5 godina objavila post na Instagramu. Video se našao i na novom profilu pod imenom @meghan, kao i na dosadašem nalogu @meghan.markle.official.

Srećna i vidno raspoložena, obučena u belo od glave do pete, Megan Markl je na video snimku trčala po plaži, ispisavši "2025" u pesku, pre nego što se nasmešila i pobegla iz kadra.

Njenu prvu objavu snimio je njen suprug, princ Hari u Montesitu u Kaliforniji, gde žive sa svojim mališanima. Glumica je takođe ažurirala i profilnu sliku, izabravši onu na kojoj se smeje, pokazujući da će 2025. zaista biti njena godina.

Inače, povratak Megan Markl na Instagram dolazi skoro pet godina nakon što su ona i Hari objavili poslednji post na zajedničkoj stranici.

„Hvala ovoj zajednici - na podršci, inspiraciji i zajedničkoj posvećenosti dobru u svetu. Hari i Megan", napisao je par u martu 2020. godine.

Megan, dobro nam opet došla! Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation