Zašto Kejt Midlton ne planira četvrto dete: To je, zapravo, njegova želja

Kejt Midlton ne planira četvrto dete

Kraljica Elizabeta ima četvoro dece, a oni svi – po dvoje. Međutim, neki njeni unuci rešili su da premaše tu brojku, pa su tako Čarlsov sin Vilijam i Zara Tindal, ćerka princeze Ane, napravili prave male timove. Taman za basket 3 x 3.

No, kako se čini, ni Zara ni Kejt Midlton neće se „širiti“ dalje od broja tri. Vojvotkinja od Kembridža to je i zvanično objavila u januaru 2000. Troje dece je sasvim dovoljno i tu će se zaustaviti, a izvori bliski palati Kensington tvrde da je to, zapravo, želja princa Vilijama.

Kejt toliko voli decu da bi se sigurno odlično snašla i kada bi imala čitavo obdanište, slažu se eksperti za porodicu koji su podrobno analizirali prilike na britanskom dvoru. Čak je herojski podnela i nestašluke najmlađeg sina Luisa tokom nedavne proslave Platinastog jubileja. Njemu se, naravno, gleda kroz prste, jer ima samo četiri godine i treba maksimalno da uživa u detinjstvu. Princ Džordž i princeza Šarlot već su druga priča jer su malo stariji, svesniji svojih uloga i sveta oko sebe, i na svakom koraku pokazuju da mama savršeno radi svoj posao.