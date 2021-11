Britanija bruji o najcrnjem scenariju: Šta će se desiti kada kraljica Elizabeta napusti ovaj svet

Smrt kraljice Elizabete - Sve je unapred isplanirano

Sa svojih 95 godina kraljica Elizabeta najstariji je monarh našeg vremena. Na tron je došla davne 1952, u međuvremenu podigla je četvoro dece, svakodnevno na oku držala svoju zemlju, jednu od najmoćnijih na globusu, ali poslednjih dana prilično zabrinjava naciju. Sve češće izostaje sa javnih događaja, nedavno je provela noć u bolnici i svi s razlogom strahuju da joj je zdravlje narušeno. S obzirom na njeno životno doba, mnogi se, sad već ozbiljno, pitaju – šta će se desiti kada kraljica Elizabeta napusti ovaj svet?

Posle njene smrti presto Velike Britanije naslediće najstariji sin, princ Čarls. Postaće kralj Čarls III, a njegov sin Vilijam preuzeće titulu princa od Velsa. To bi, prema mišljenju nekih analitičara, trebalo uskoro da se dogodi. Navodno, kraljica je ranije odlučila da će, kada proslavi 94. rođendan, vladati još 18 meseci, a onda se povući. Priprema za Čarlsovo preuzimanje prestola već duže je u toku, čuje se u krugovima bliskim porodici, a upravo smo na ovogodišnjem obeležavanju „Dana sećanja“ videli njega kako umesto majke polaže venac na Spomenik neznanom junaku. Izvori tvrde da kraljica polako izostaje sa javnih dešavanja kako bi te uloge prepustila mlađima.

Kako će izgledati ceremonija kojom će biti ispraćena u večnost? I o tome se ovih dana priča u Londonu. Ako se to dogodi dok traje pandemija, od nje će privatno verovatno moći da se oproste samo članovi porodice.

Kako prenosi „Guardian“, ser Kristofer Geidt, kraljičin privatni sekretar, biće osoba koja će premijeru saopštiti tužnu vest kad za to dođe vreme. Šifra za zvaničnike glasiće „London Bridge“ (londonski most) ili „London Bridge is down“ (londonski most je pao). Prve će biti obaveštene vlade zemalja Komonvelta, a potom ostatak sveta. Zastave u Ujedinjenom Kraljevstvu biće spuštene na pola koplja, uz dvanaestodnevnu žalost. Telo bi trebalo da bude izloženo četiri dana u Vestminsterskom holu, najstarijem zdanju u kompleksu Parlamenta. Opelo će se održati u Vestminsterskoj opatiji, a Elizabeta će počivati u porodičnoj grobnici pored roditelja, u kapeli „Sveti Đorđa“ u zamku Vindzor.

