Sahrana kraljice Elizabete uživo na HELLO! Služba u Vestiminsterskoj opatiji završena, kovčeg krenuo put Vindzora (foto)

Sahrana kraljice Elizabete

Velika Britanija i svet danas se opraštaju od kraljice Elizabete. Današnji dan, 19. septembar, ostaće zabeležen u istoriji. Ne samo zbog činjenice da je ovo kraj jedne epohe već i zbog ceremonije koja će po svemu biti spektakularna. Celo Ujedinjeno Kraljevstvo danas će stati kako bi odalo poslednju počast najvećoj vladarki modernog doba, a na večni počinak ispratiće je gotovo svi svetski lideri i državnici, krunisane glave, predstavnici verskih zajednica i, kako se očekuje, oko milion građana u centru Londona.

Getty Images

Pet dana trajalo je bdenje u Vestminster holu. U jutarnjim časovima kovčeg sa telom Elizabete, njenom krunom i žezlom, prenet je u Vestminstersku opatiju, gde je krunisana davne 1953. godine.

Zvaničnoj službi prisustvovaće oko dve hiljade ljudi, a potom će se porodica oprostiti od nje u Vindzoru, gde će biti i sahranjena.

Getty Images

Među prvima su stigla deca kraljice‒pratilje Kamile, Lujza Lopes i Tom Parker Bouls, a potom su u crkvu ušli roditelji princeze od Velsa, Kerol i Majkl Midlton.

Getty Images

Ispred Opatije je nekoliko hiljada građana, svečana garda, predstavnici svih vojnih jedinica britanske vojske. Pre službe zvona će se oglasiti 96 puta, za svaki godinu Elizabetinog života.

Getty Images

U Vestminstersku opatiju ušli su američki predsednik Džo Bajden sa prvom damom Džil, a potom i Emanuel Makron sa suprugom Brižit. Oni su u britansku prestonicu stigli juče, poklonili su se Elizabetinom odru, a potom se pridružili kralju Čarlsu na prijemu u Bakingemskoj palati. Getty Images Getty Images

Tu su i bivši premijeri Ujedinjenog Kraljevstva: Boris Džonson sa suprugom Keri, Toni Bler, Dejvid Kameron, Gordon Braun. Getty Images Getty Images Getty Images

U službi kraljice Elizabete bilo je čak četrnaest premijera, samo dva dana pred smrt pozdravila je i petnaestog – novoizabranu predsednicu vlade Liz Tras. Getty Images

Elizabetin najstariji sin, kralj Čarls, koji je od nje nasledio tron, stigao je sa prestolonaslednikom Vilijamom, novim princom od Velsa. Obojica su u svečanim uniformama. Tu je i Hari, ovog puta u civilnom odelu. Getty Images Getty Images

U Vestminstersku opatiju stigle su i kraljica‒pratilja Kamila, princeza od Velsa Kejt Midlton i deca, princ Džordž i princeza Šarlot, koja će takođe biti uključena u ceremoniju. Getty Images Getty Images

Tu je i Megan Markl. U opatiju su stigle i princeze Beatris i Evgenija, Zara Tindal, deca erla od Veseksa, lejdi Luis i vikont Džejms, Elizabetin najstariji unuk Piter Filips sa svojom decom. Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Uz zvona stare opatije i zvuke gajdi koje je svirao škotski orkestar, Elizabeta II poslednji put je ušla u Vestminstersku opatiju. Kovčeg su do oltara dopratili kralj Čarls i kraljica‒pratilja Kamila, princeza Ana i njen suprug ser Timoti Lorens, princ Endrju, kao i erl od Veseksa Edvard sa suprugom Sofi. Sledili su ih princ Vilijam sa Kejt Midlton i decom Džordžom i Šarlot, princ Hari i Megan Markl i ostali unuci. „I am the resurrection and the life“, pevao je u tim trenucima crkveni hor. Službu drži velečasni Dejvid Hol. Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images Getty Images

Sahrana kraljice Elizabete - Poslednja vožnja Londonom

Služba u Vestminsterskoj opatiji je završena. Kovčeg napušta crkvu, ponovo u pratnji onih sa kojima je i stigao – Elizabetina deca, unuci, praunuci. Sunčani dan u Londonu i nebo nad Londonom opraštaju se od dame koja je više od sedam decenija provela na prestolu, više od svih britanskih monarha u istoriji.

Poslednji put Elizabeta će proći Hajd-parkom, a potom zauvek napustiti svoju prestonicu i krenuti put zamka u Vindzoru. Getty Images Getty Images Getty Images

Kraljica Elizabeta poslednji put je prošla pored Bakingemske palate. Getty Images Getty Images

Povorka je još jednom obišla krug oko memorijala Elizabetine čukunbabe, kraljice Viktorije, a potom se uputila prema Hajd-parku i Velingtonovom slavoluku.

Getty Images

Pored spomenika vojvodi koji je porazio Napoleona u bici kod Vaterloa okupili su se svi članovi porodice. Stali su pored kovčega, koji je skinut sa lafeta, a potom prebačen u vozilo kojim će se odvesti do Vindzora. Dok je automobil prolazio kroz Hajd-park na hiljade građana pozdravljalo je kraljicu ovacijama i cvećem. Na nekih četrdeset kilometara zapadno od Londona nalazi se stari zamak sa kapelom svetog Džordža, poslednja stanica na Elizabetinom životnom putu.