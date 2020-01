Istorijski sastanak u Sandringemu: Megan Markl i princ Hari ruše monarhiju

Danas se održava istorijski sastanak u Sandringemu, gde su se okupili svi najvažniji članovi kraljevske porodice, a sve kako bi najzad seli zajedno i prošli sve detalje oko odluke koju su doneli Megan Markl i princ Hari, da napuste porodicu i kraljevstvo i započnu samostalan život

Sve je navodno počelo u 14 časova, a sve kako bi na njemu, vrlo verovatno preko videopoziva, mogla da učestvuje i Megan Markl, koja je trenutno sa sinom Arčijem u Vankuveru. Zanimljivo je kako su u javnost procurili i novi detalji kako je sama Megan rekla princu Hariju da ona mora da napusti kraljevsku porodicu, a jedan od većih krivaca za njenu odluku navodno je princ Vilijam koji je, prema njenim rečima, imao prema njoj nasilnički stav.

– Ona želi da ode i ostavi sve, a Hari je pod pritiskom jer mora da bira strane. Sve je to tužno. On voli kraljicu, voli svoju zemlju, vojsku. Sve to slomiće mu srce i mislim da to nije ono što želi – otkrio je izvor blizak paru za Time.

Iako je i sam vrlo zaštitnički nastrojen prema svojoj supruzi Kejt Midlton, Vilijam misli da je Hari previše zaluđen američkom glumicom i da ne razmišlja realno. S druge strane, Hari ne želi da odustane od borbe da zaštiti svoju porodicu.

Procurila je i infomacija kako je princ Hari odgovoran što je Megan dobila ulogu u Dizniju. Naime, na premijeri Kralja lavova u Londonu, Hari je pričao s Bobom Ajgerom, šefom Diznija. “Znate li da ona radi sinhronizacije?”, pitao je Hari. “Zaista? Nisam to znao”, odgovara Ajger. “Izgledate iznenađeno. Zaista je zainteresovana za to”, nastavio je Hari. Diznijev šef očigledno nije razmišljao dugo o tome treba da li prihvati ponudu. “Voleli bismo da probamo, odlična ideja”, rekao je. Snimak je na premijeri navodno zabeležio fan koji se našao nedaleko od kraljevskog para, a ona je dobila pravi smisao tek kada je objavljeno da je vojvotkinja od Saseksa pristala da snimi svoj glas za Dizni, a produkcijska kuća će zauzvrat donirati sredstva dobrotvornoj ustanovi za zaštitu slonova.

Sama kraljica je zbog cele situacije itekako razočarana, ali, s druge strane, pod velikim je pritiskom jer se još unapred ne mogu znati posledice ovoga na celu monarhiju. Uz to, kraljica, ali i ostatak porodice, strahuju i od još jedne stvari – mogućeg eksplozivnog intervjua koji se najavljuje, a koji bi Megan Markl i princ Hari trebali da daju Opri Vinfri.

Megan Markl i princ Hari su doneli odluku, ali da li će kraljica Elizabeta to odobriti?

U njemu bi, nagađa se, mogli da otkriju mnoge stvari o kraljevskoj porodici, a šuška se kako bi, ako sastanak u Sandringemu ne završi u njihovu korist, mogli da prozovu javno svakog ponaosob, ali i optužei ih za rasizam i seksizam. U tom bi intervjuu, bez ikakvih kočnica, mogli da ispričaju apsolutno sve.

A evo o čemu bi trebalo da bude govora na današnjem sastanku, zbog čega su oči sveta uperene prema Sandringemu:

Šta će biti s kraljevskim titulama

Hari i Megan u Instagram objavi su već najavili kako im je želja da nastave da obavljaju dužnosti u ime kraljice, zbog čega im titule trebaju. Naravno, oni su svojih službenih titula mogli da se dobrovoljno odreknu, kao i da zadrže titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa koje im je, po venčanju, dala sama kraljica.

S druge strane, oko njihovog imena Sussex Royal izgrađen je ceo brend, ali s druge strane on je deo kraljevske porodice. U suštini zapravo bi to značilo da su odlučili da abdiciraju sa svojih pozicija, ali i da će u krajnjem redosledu u kraljevskoj porodici biti čak ispod kćeri princa Endrjua, princeza Beatris i Judžini.

Megan Markl i princ Hari žele da budu poput princeza Beatris i Judžini

Sami članovi kraljevske porodice ne vide nikakvu korist u tome da oni ostanu bez titula, budući da su svi itekako svesni kakve je katastrofalne posledice sve imalo po njih kada je Harijeva i Vilijamova majka, pokojna Dajana, princeza od Velsa, izgubila svoju titulu. Javnost i dan danas smatra da joj je sve to nepravedno oduzeto.

‘Jednom nogom u porodici, drugom van nje’

– Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa duboko veruju u ulogu monarhije, a njihova predanost i odanost Njenom Veličanstvu kraljici, nepokolebljiva je – stoji na novoj službenoj stranici Megan Markl i princa Harija.

Ako njihova želja da i dalje podržavaju kraljicu i služe joj neće biti prihvaćena od ostatka porodice, sve će to biti zapravo dodatan plus za Sasekse koji će se tako prikazati kao “paćenici”, a ujedno će sama monarhija, zbog takve odluke, izgledati staromodno.

Megan Markl i princ Hari planiraju da daju intervju Opri Vinfri

Ali, najveći strah cele porodice je taj, da taj način, na koji bi Megan i Hari želeli da žive, ‘jednom nogom u porodici, drugom van nje’, zapravo u monarhiji ne može da funkcioniše. Jedna od opcija je da Saseksovi zadrže svoja lična pokroviteljstva, ali isto tako budu deo najvećih događanja u kraljevskoj porodici, poput Trooping The Coulour, ali s druge strane sve ostale kraljevske dužnosti bile bi im drastično smanjene.

Šta s porezima?

Na sastanku će Hariju biti uručeni i svi potrebni dokumenti, a kojima će saznati šta sve kao poreski obveznik mora da plaća Velikoj Britaniji, a šta Kanadi. Uz to, biće upozoren da će zbog svega morati da plaća dupli porez na svaki zarađeni novčić, što iz komercijalnih svrha, što iz svih ostalih izvora prihoda.

Naime, Kanada traži od svojih stanovnika, ali i vlasnika nekretnina da plate porez na dohodak na celokupnu zaradu, a slična pravila postavljena su i u Velikoj Britaniji. U suštini to znači da će Hari morati da se odrekne britanskog prebivališta ili da limitira svoj boravak u Kanadi, ako ne želi da plaća porez u obe zemlje.

Hoće li princ Čarls prestati da plaća njihove račune?

Megan i Hari odrekli su se finansiranja putem Državne podrške, što je zapravo novac poreskih obveznika. Ali, ovde je navodno reč tek o pet odsto ukupnog finansiranja koje se trošilo samo za posebne, službene troškove njihove kancelarije, ali isto tako dobijaju javni novac za mnogobrojna putovanja na službene angažmane kako u Velikoj Britaniji tako i u inostranstvu.

Megan Markl i princ Hari su od princa Čarlsa dobijali oko 2,3 miliona funti

Ako će sa svojim putovanjima da nastave, to bi značilo da će i dalje da dobijaju stotine hiljada funti godišnje. Kako stoji na njihovoj službenoj stranici, 95 odsto godišnjih primanja dolazi od prihoda s Duchy of Cornwall, koje je zapravo privatno imanje princa od Velsa, Harijevog oca. Račun se ove godine navodno popeo na oko 2,3 miliona funti, a pitanje je hoće li princ Čarls nastaviti da plaća te troškove.

Ponavlja li se istorija?

Par tvrdi kako postoji presedan da se i dalje mogu zadržati i titule i zarada, ali, barem za sada, to pravo imaju samo princeze Beatris i Judžini, kao i princ Majkl od Kenta i njegova supruga. Niko od njih nema nikakva službena sredstva i primanja i od njih se jedino traži da nekoliko puta godišnje prate kraljicu na neko od službenih događanja.

Hari i Megan do sada su bili među najistaknutijim članovima porodice i obavljali oko 200 i više angažmana godišnje. Ostali članovi kraljevske porodice koji su pokušali da zadrže titulu i zaradu i nisu se baš tom odlukom proslavili, kao što je slučaj Sare Ferguson, bivše vojvotkinje od Jorka, koja je donela niz katastrofalnih poslovnih dogovora.

Kako nameravaju da zarađuju, ali i gde će da žive?

Šta tačno Megan i Hari misle u službenoj izjavi kako će raditi da bi postali finansijski nezavisni? Znači li to da će prihvatati razne ponude da reklamiraju proizvode, hoće li izdati autobiografije i otkriti sve u njima ili će započeti s produciranjem sopstvenih filmova i dokumentaraca?

Megan Markl i princ Hari nameravaju da reklamiraju proizvode poznatih brendova?

Isto tako, Hari i Megan navodno žele da zadrže svoju kuću Frogmor Kotidž, za čije je preuređenje iz džepova poreskih obveznika uzeto oko 2,4 miliona funti. Iako je imanje i dalje u vlasništvu kraljice, ona ga je dala na korišćenje Saseksima dok god oni to žele, ali javnosti se to sigurno neće svideti niti će tolerisati njihovu odluku da zadrže kuću, a paralelno nameravaju da većinu vremena provedu daleko od Velike Britanije.

Šta je s osiguranjem?

Kao članovi kraljevske porodice, Megan i Hari imaju pravo na osiguranje 24 časa dnevno sedam dana u nedelji, kao i na svim službenim putovanjima i odmoru, a sve to plaćaju poreski obveznici. Do sada ni u jednom svom potezu nisu dali do znanja da nameravaju da se odreknu te sigurnosti.

Godišnje se za njihovo osiguranje izdvaja gotovo milion funti, a britanska je policija dala jasno do znanja kako ne mogu s tim da nastave ako oni odluče da žive u inostranstvu. Iako ih policija neće napustiti, niti će ih ostaviti bez osiguranja, kompromis je potreban.