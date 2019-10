Elton Džon otkrio koji holivudski zavodnik je bio opčinjen princezom Dajanom i zbog nje se umalo potukao!

72-godišnji Elton Džon, jedan od najpopularnijih svetskih muzičara, ponovo je tema svih svetskih medija. Naziv knjige je ‘Me, Elton John’, za desetak je dana u službenoj prodaji, a odlomci koje je objavio Daily Mail već su ozbiljno uzburkali britanski dvor.

Njegova autobiografija pod nazivom “Me Elton John” biće za desetak dana službeno u prodaji i prodavaće se za 25 funti, a odlomci iz knjige koje je ekskluzivno objavio Daily Mail već su uzburkali javnost, od britanske kraljevske porodice pa sve do Holivuda. Knjiga je već proglašena rok memoarima decenije, što nije ni čudo, u Eltonovom ekscentričnom stilu s dobrom dozom humora svaka priča zvuči zanimljivo.

Prisetio se i trenutka kada je prvi put upoznao Dajanu.

Bilo je to 1981., neposredno pre nego što se udala za princa Čarlsa i postala princeza od Velesa. Bilo je to na proslavi 21. rođendana princa Endrjua u dvorcu Vindzor, a veče je bilo potpuno nadrealno, bio je to kaže “najtiši disko parti na svetu”. Nespretno je plesao s princezom En na hitove Elvisa Prislija.

– Tad se pojavila kraljica, noseći svoju torbicu u ruci. Prišla je i pitala može li da nam se pridruži. Dakle, sad sam pokušavao da plešem što je tiše moguće s princezom En i s kraljicom – koja je još uvek držala svoju torbicu – dok je na toj, kako se čini, najtišoj disko zabavi na svetu muziku puštao Bil Hejli. Potrudio sam se da napravim izraz lica koji bi sugerisao da je situacija u kojoj sam se našao sasvim normalno stanje stvari – piše Elton. A onda je u plesnu dvoranu, piše, ušla Dajana. Odmah su kliknuli i proveli ostatak večeri plešući čarlston.

Elton i Lejdi Di delili su prisno prijateljstvo dugi niz godina.

– Otkad je poznajem, bila je fenomenalno društvo, najbolji gost na svakoj večeri, neverovatno indiskretna, prava tračerka: mogli ste da je pitate bilo šta, a ona bi vam rekla. Ja sam Dajani bio prijateljski naklonjen i oduševila me, ali to je bilo ništa u poređenju s uticajem koji je imala na heteroseksualce. Činilo se da su muškarci u njenoj prisutnosti potpuno izgubili razum: bili su potpuno očarani. Dok sam radio na ‘Kralju lavova’, Džefri Kacenberg, šef Diznija, došao je u Englesku. Dejvid Furniš – danas moj suprug – i ja priredili smo večeru za njega i njegovu ženu, a pitao sam ih postoji li neko koga žele da upoznaju. Rekli su kao iz topa: princezu Dajanu – piše Elton Džon.

Na večeru je osim princeze Dajane, pozvao još pevača Džordža Majkla, scenaristu Ričarda Kurtisa i njegovu suprugu Emu Frod kao i glumce Ričarda Gira i Silvestera Stalonea.

– Razvila se neobična scena. Ričard Gir i Dajana su odmah kliknuli. U tom trenutku Dajana i Čarls su se već razišli, a Ričard je raskinuo vezu sa Sindi Kraford. Zajedno su sedeli ispred kamina, usredsređeni jedno na drugo u žustrom razgovoru – priseća se. Ali atmosfera se zahuktala jer se novoprocvetalo prijateljstvo nije posebno svidelo Staloneu.

Večera je bila poslužena, a Gira i Stalonea nije bilo na vidiku.

– Zamolio sam Dejvida da ih pronađe. Vratio se s obojicom, ali probledeo je k’o krpa. ‘Eltone’, promrmljao je. ‘Imamo… situaciju’.

Ispostavilo se da je pronašao Silvestera Stalonea i Ričarda Gira u hodniku kako se guraju, bilo je očigledno da su za Dajanu odlučili da se izbore šakama. Uspeo je da smiri stvari pretvarajući se da nije primetio šta se događa. ‘Hej, momci! Vreme je za večeru!’ – ali Silvester nije bio srećan”.

Posle večere Dajana i Gir su nastavili razgovor ispred kamina, a Stalone je pukao i odlučio da ode.

– ‘Nikad ne bih došao’, odbrusio je kad smo ga Dejvid i ja otpratili do vrata, ‘da sam znao da je princ je***i šarmer ovde’. Zatim je dodao: ‘Da sam je želeo, bila bi moja’! Uspeli smo da pričekamo da njegov automobil ode s vidika pre nego što smo prasnuli u smeh. – A Dajana ničega nije bila svesna…