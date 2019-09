Vodeći ljudi muzičke scene Balkana na Weekendu: Kako digitalizacija utiče na mužičke trendove? 

Severina, Tonči Huljić, Rasta i Reksona na Weekend Media Festivalu raspravljaće o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova domaće muzike i uticaju digitalnih platformi na trendove u muzici

Kako su novi žanrovi domaće muzike i izvođači s Balkana dospeli do rasprodanih klubova širom regiona i milionskih pregleda na YouTube-u? Da li je li ta vrste muzike postala mainstream i kako su digitalne platforme oblikovale trendove u industriji raspravljaće na 12. Weekend Media Festivalu vodeći ljudi muzičke scene Balkana: Tonči Huljić, Severina, Stefan Đurić Rasta i Relja Milanković Reksona.

Na panelu Ko to tamo peva? Novi talas muzičkih trendova u regionu govoriće se o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova domaće muzike i digitalizaciji muzičke industrije. Analiziraće se i kako se snalaze oni koji vladaju estradom desetinama godina u vreme kad je YouTube trending relevantniji od top lista, a Instagram bitniji od svih novina.

-Oni koju su znali napraviti hitove prije digitalizacije, znaju i sada. Internet nam je dao širinu i omogućio da dođemo do publike do koje pre nismo mogli, iako mislim da do 30-te godine ljudi slušaju što žele, a nakon toga dođu na moj teren, rekao je Tonči Huljić.

Severina ističe kako su razvojem novih tehnologija unatrag deset godina zavladali i novi trendovi u muzičkoj industriji.

-Upravo ti novi trendovi kao što su YouTube, Deezer, Spotify, ali i društvene mreže nama muzičarima pomogli su da se naš glas, tj. pesma može čuti u svakom kutku sveta. Naravno da još uvek postoji ona publika koja voli fizički CD, ali današnja generacija celi svet posmatra kroz ekran svog pametnog telefona pa tako i muziku. Današnjoj publici ne možete nametnuti što će slušati, jer je i dalje najbitnija pesma. Bila ona na CD-u, vinilu, YouTubeu ili pak na nekom streaming servisu, pesma je ta s kojom mi muzika ostvarujemo emotivnu povezanost sa svojom publikom koja se na kraju vidi ili ne vidi na koncertima. Kako sam oduvek eksperimentisala u muzicii i istraživala nove stilove, logično je da sam istraživala i nove kanale komunikacije sa svojom publikom, što se na kraju pokazalo ispravnim. Jako se veselim novim stvarima koje dolaze, izjavila je Severina.

Autoru i muzičaru Tončiju Huljiću i regionalno popularnoj Severini, u raspravi će se pridružiti srpski reper i autor Stefan Đurić Rasta, osnivač diskografske kuće Balkaton, zatim Relja Milanković Reksona, producent i suosnivač izdavačke kuće Bassivity Music. Online glazbene platforme otvorile su i nacionalne granice, pa smo dobili i nove regionalne zvezde, pa nove žanrove koje sluša celi Balkan.

-Ovaj panel je prostor, gdje će moj glas kao predstavnika ‘novog talasa moći doneti nova iskustva, edukovatii, a samim time i upotpuniti sliku današnje muzičke scene u regionu zajedno s ostalim učesnicima panela i tome se izuzetno radujem, kazao je Stefan Đurić Rasta.

Relja Milanković Reksona je istaknuo:

-Jako se radujem što ću na Weekendu imati priliku demistifikovati uzroke promena na regionalnoj muzičkoj sceni, njihov značaj kao i puteve kojim će nas te promene voditi u budućnosti.

Je li digitalizacija dobro ili loše uticala na standarde muzičke industrije, koliki je zapravo uticaj radijskih top lista otkad smo dobili muzičke platforme i jesu li novi žanrovi podjednako popularni i u tradicionalnim medijima saznajte na Weekendu od vodećih ljudi muzičke scene Balkana. Neki su je kreirali, neki su na njoj najuspješniji, a neki i najdugovečniji akteri.

Ovogodišnji 12. Weekend Media Festival održava od 19. do 22. septembra u Rovinju, a osim po zanimljivim predavanjima i provokativnim i konstruktivnim raspravama o trendovima u medijskoj industriji, poznat je i kao mesto najbolje zabave.