Predstavljeni proizvodi iz dm inkubatora

Proizvodi razvijani u okviru projekta dm inkubator dostupni kupcima u dm drogerijama

Mali i srednji domaći proizvođači, koji su zahvaljujući projektu dm inkubator dobili jedinstvenu priliku da izađu na tržište u okviru dm-a, najvećeg drogerijskog lanca u Evropi, zvanično su predstavili svoje proizvode javnosti. Kupcima će na policama dm-a na raspolaganju biti inovativni proizvodi iz segmenta hrane i iz segmenta kozmetike za negu i lepotu.

Kroz projekat dm inkubator 18 domaćih proizvođača, tokom tri meseca uz sveobuhvatnu pomoć u vidu saveta, smernica i profesionalnih konsultacija mentora i stručnjaka iz oblasti prehrane, kozmetologije, asortimana, dizajna i marketinga, razvilo je 57 inovativnih, domaćih proizvoda. Kompanija dm ovaj jedinstveni projekat započela je 1. oktobra prošle godine u saradnji sa USAID-ovim Projektom za konkurentnu privredu, Razvojnom agencijom Srbije, Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica i Fakultetom primenjenih umetnosti.

Alexandra Olivera Korichi, direktorka dm drogerie markt Srbija i Severna Makedonija, naglasila je da je dm kompanija koja u kontinuitetu radi na društveno odgovornim projektima pružajući doprinos zajednici u kojoj posluje.

– Projekat dm inkubator pokrenuli smo sa željom da pružimo podršku domaćim kompanijama različitog biznis formata. Zajedno sa partnerima projekta smo nastojali da usmerimo potencijal proizvođača, radili timski na realizaciji sjajnih ideja i finalnom razvoju njihovih proizvoda. Zadovoljstvo nam je što smo domaćim proizvođačima pomogli da ostvare svoje vizije i široj javnosti ponude visoko kvalitetne proizvode – izjavila je Alexandra Olivera Korichi.

Radoje Krajišnik, koordinator projekta i menadžer asortimana dm Srbija, predstavio je proizvode koji će se naći u ponudi u 97 dm drogerija širom Srbije.

– Ponosni smo što proizvode na kojima smo radili mesecima možemo da predstavimo kupcima i što već sada nailazimo na veoma pozitivne reakcije. Ovaj projekat proizvođačima je pružio mogućnosti koje su u redovnim uslovima teško dostižne, imajući u vidu konkurentnost industrije, a posebno je važno što su im obezbeđeni jednaki uslovi za plasman na tržište – rekao je Krajišnik.

– USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu podržava dm inkubator zato što je to sjajan primer uspešno realizovanog biznis inkubatora kojim se zaokružuje kompletan proces, od unapređenja proizvoda startap kompanija i malih i srednjih preduzeća do plasiranja na tržište. Projekat će nastaviti da podržava održive poslovne modele koji mladim kompanijama omogućavaju unapređenje poslovnih procesa, kvaliteta proizvoda i izlaska na tržište – izjavio je Aleksandar Pavlović, direktor USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu.

Ana Žegarac, direktorka Sektora za međunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije (RAS) je ovim povodom rekla:

– Ovaj projekat je odličan primer saradnje velikog trgovinskog lanca, državne institucije, donatorskog projekta, stručnjaka iz akademske zajednice i specijalizovanog udruženja proizvođača organske hrane. Kroz sveobuhvatnu podršku u unapređenju proizvoda, ovo partnerstvo je kroz dm inkubator omogućilo da srpska mala i srednja preduzeća postanu dobavljači kompanije dm drogerie markt i Razvojna agencija Srbije će i u narednom periodu, kroz naše usluge i programe podrške, biti na raspolaganju učesnicima ovog projekta.

Proizvodi koji su već sada dostupni kupcima su Zoya serum za predeo oko očiju i piling za lice sa vitaminom C, sapuni Tanoshinde, jedini proizvodi na svetu na bazi jaja od Japanske prepelice koja nisu termički obrađena, Olydrop koji proizvodi ulje za masažu desni koristeći jedinstvenu, originalnu i zaštićenu tehnologiju, Coquette koji nudi tečno rumenilo u tri nijanse, kao i Multiactiv, sa svojom čudesnom marmeladom za predeo oko očiju sa ekstraktom divlje ruže.

U nizu proizvoda su i Hvala krema u prahu, sapun za brijanje i pilinzi sa usne i ruke, čvrsti losioni za telo My Way natural sa Mohito i Choco dream mirisima, zatim Call me Frank proizvodi za negu muške kose, Biona domaća kozmetika za kompletnu negu lica.

Za sve one koji uživaju u pravom ukusu povrća, u ponudi su i Tvoja domaćica salate od prirodnih sastojaka, jedinstvene po recepturi, izgledu i ukusu. Taste of the west iz Arilja donosi miks suvih organskih pečuraka iz netaknute prirode, a tu su PRIRODNo 1 organski namazi od crne zove, šumske jagode i šumske borovnice i Dolovac matični sokovi od celih plodova organskog voća. Ovom prilikom Nectar je plasirao organsko sirće na police dm-a, kao i organski voćni namaz, a Veverko donosi potpuno prirodni medeni namaz sa ukusima maline i višnje.

Kompanija dm nastaviće da pruža sveobuhvatnu podršku učesnicima dm inkubatora sa ciljem da im pomogne da se, pored domaćeg, predstave i na širem evropskom tržištu, kroz najveći drogerijski lanac u Evropi.