Discovered by Coke – traži novu muzičku zvezdu Srbije!

Četiri različita muzička žanra, četiri posebna mentora, trinaest talentovanih pevača i jedna buduća zvezda – Discovered by Coke!

Ove jeseni počela je najuzbudljivija potraga za novom muzičkom zvedzom Srbije! Coca-Cola i Bassivity Digital pokrenuli su takmičenje u kojem dobijaju svi – i učesnici i glasači. Proces prijavljivanja je otvoren. Pokažite svoj talenat i proživite avanturu svog života. Specijalne promotivne limenke Coca-Cole na kojima se nalaze likovi popularnih muzičkih zvezda Sare Jo, Bojane Vunturišević, grupe Sars i Leona već su u prodaji. Naše poznate zvezde su mentori talent show-a Discovered by Coke i imaće važnu ulogu u izboru najboljih kandidata.

Uzbuđenje koje nosi Discovered by Coke trajaće sve do novembra, kada proglašavamo pobednika. Ali do tada, put je dugačak i pun izazova. Svi koji žele da učestvuju u takmičenju, treba da se prijave na sajtu www.discoveredbycoke.rs i izaberu svog mentora. Od ponuđene 3 pesme potrebno je da snime svoju izvedbu one pesme koja im se najviše dopada, a zatim da postave video fajl snimljene pesme koristeći kod koji se nalazi na svakoj od promotivnih limenki Coca-Cole.

U polufinale ulazi ukupno 13 kandidata – svaki mentor bira troje u njegov tim, a publika jednog kandidata. Za svako glasanje na sajtu www.discoveredbycoke.rs, tj. za svaki unesen promo kod, dobijaju se bodovi koje u određenom broju mogu da se zamene za neku od nagrada: ulaznice za finalni koncert, upoznavanje sa mentorima, promotivne majice sa njihovim potpisom…

Polufinalisti idu u boot camp zajedno sa svojim mentorima gde ih očekuje naporan rad – puno pevanja, plesanja, ali i zabave i fotkanja. Od ovih 13, četvoro finalista nastupiće na spektakularnom završnom koncertu. Pobednik talent show-a Discovered by Coke dobija pravo na jednogodišnji ugovor sa produkcijskom kućom Bassivity Digital, singl sa spotom tokom 2020. i novčanu nagradu u iznosu od 5000 evra.

Prijavite se i izborite svoje mesto u ovom jedinstvenom takmičenju! Jer, samo je talenat važan – Discovered by Coke!