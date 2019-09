Discovered by Coke! – Da li si ti nova muzička zvezda Srbije?

Da li si ti nova muzička zvezda Srbije? Coca-Cola i Bassivity Digital predstavljaju Discovered by Coke! – fantastično muzičko takmičenje koje ti nudi jedinstvenu priliku da ostvariš svoje snove i postaneš nova zvezde naše muzičke scene. Nabavi već danas specijalno dizajniranu limenku Coca-Cole sa likovima naših mentora – Sare Jo, Bojane Vunturišević, grupe S.A.R.S i Leona, prijavi se, pokaži svetu svoj talen i proživi avanturu svog života.

Uzbudljiva jesen koju donosi Discovered by Coke! traje sve do novembra, kada proglašavamo pobednika. Dakle, još uvek imaš vremena da uđeš u igru. Za početak registruj se na sajtu www.discoveredbycoke.rs i postavi video u kojem pevaš pesmu jednog od mentora. Mentori, ali i publika biraju polufinaliste. Zato je važno da što više tvojih fanova glasa uz pomoć kodova na Discovered by Coke promo limenkama Coca-Cole. Skupljajući bodove mogu se osvojiti super pokloni – ulaznice za finalni koncert, upoznavanje sa mentorima, promotivne majice sa njihovim potpisom…

13 polufinalista izabranih od mentora i publike u oktobru odlaze u Boot kamp gde ih očekuje četiri dana napornog rada – puno pevanja, plesanja, snimanja u studiju, proba, ali pre svega dobre zabave. Zahvaljujući našim mentorima, polufinalisti će naučiti sve veštine koje su potrebne budućoj muzičkoj zvezdi i dobiti jedinstvenu priliku da dokažu da su baš oni budućnost muzičke scene u Srbiji. Četvoro finalista će nastupiti na velikom završnom koncertu, a pobednika očekuju vredne nagrade: singl sa spotom u 2020. godini, jednogodišnji ugovor sa produkcijskom kućom Bassivity Digital i novčana nagrada u iznosu od 5.000 evra.

Želiš da postaneš nova muzička zvezda? Prijavi se i pobedi na Discovered by Coke!