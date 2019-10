DeichmannFashionTalk – Modni stručnjaci na konferenciji posvećenoj modi: Od “wannabe” zanimanja do profesije

Prva konferencija namenjena modnoj industriji, influenserima iz ove oblasti, mladim kreatorima, modnim novinarima, modnim fotografima i svima koji vole i prate modu – “Deichmann Fashion Talk“, održana je danas u beogradskom hotelu Metropol.

Pored modnih stručnjaka i urednika, ovaj događaj je svojim prisustvom uveličala i Milica Pavlović, kao prva brend ambasadorka kompanije Deichmann za Srbiju i BiH.

Kroz nekoliko panela uz aktuelne teme za razgovor, prisutni su mogli da čuju najnovije informacije, različita iskustva, mišljenja i da, baš kao što naslov prvog panela glasi, “budu u trendu“.

Dakle, prvi panel bio je posvećen modnim influenserima, stilistima i online modi – svemu što je u trendu i što teži tome, a da tako i bude potrudili su se govornici Mima Zečević, Vladimir Gašić, Jasmina Šupeljak, Marija Lakić, Milivoje Mili Čolić i Srđan Šveljo. Panel je moderirala Snežana Dakić, poznata modna novinarka i autorka poznate televizijske emisije “Budite u trendu“.

– Ja nisam influenser jer za mene je influenser wannabe zanimanje – izjavio je Srđan Šveljo u svom obraćanju, dok Jasmina Šupeljak smatra da “influenser može biti zvanično zanimanje“.

Prvi panel je završen debatom o informisanju preko Instagrama, količini uticaja i budućnosti influensera nakon Instagrama.

Moderatorka drugog panela koji je nosio naziv „Modno tržište u SEE regionu“ bila je novinarka Aida Đedović, a govorile su Afrodita Bajić ispred modne kuće „Afrodita Mode Collection“, Slađana Milojević ispred „Fashion Aparel Cluster Serbia“, Maruška Topalović, vlasnica studia „Maruška“, Ljiljana Andrijašević, marketing direktorka brenda „Mona“ i Vesna Jugović de Vinča predsednica kompanije „MissYu“.

U okviru ovog panela bilo je reči o modnoj industriji i modnim revijama. Panelu se priključila i Suzana Perić, modna kreatorka, koja je govorila o modnom biznisu, izjavivši da joj je još od početka cilj bio da napravi svoj brend.

– Može se napraviti brend u Srbiji, ali za njega treba dvadeset, dvadeset jedna godina – dodala je Perić.

Zajedno sa njom panelistkinje su podelile svoja iskustva i nadanja u vezi sa proširenjem tržišta.

Treći panel – „High Fashion vs Street style – Moda na pisti i moda na ulici“ otvorila je moderatorka Jelena Gajšek, predstavljajući govornike koji su ovog puta bili modni kreatori Zvonko Marković, Gala Borović, Irena Grahovac, Nemanja Pantelić i Dragana Grnčarski, ispred modne agencije „Select“.

Irena Grahovac je istakla da postoji velika razlika između ulične i visoke mode. Debata se nastavila na temu kolekcija koje se pripremaju za modnu pistu i svakodnevnih odevnih kombinacija. Modni kreator i dizajner Nemanja Pantelić napomenuo je da svaki proizvod mora pronaći pravi način da se plasira.

– Vremena se menjaju i svi moramo da se apdejtujemo – naglasila je Irena Grahovac.

– Onog trenutka kad smo se aktivirali na društvenim mrežama, nama je prodaja skočila za sto posto – nastavila je ona i pokrenula debatu o prodaji preko Instagrama.

Prisutnima se u narednim minutima obratila Milica Pavlović.

– Moda i trend su usko povezani: moda traje, dok je trend sezonski. Nisam neko ko slepo prati trendove, ali volim da to bude udobno, lepo i da ocrtava moj karakter i senzibilitet – rekla je danas Pavlović.

Ona je nastavila objasnivši da njoj brendovi, u stvari, nisu bitni.

– Mislim da ako nemate odakle da zračite nijedan brend vam ne može pomoći da zablistate – nastavila je.

Osvrnuvši se na svoju saradnju sa Deichmmanom izjavila je kratko da je ovde zato što veruje u svaki model iz kolekcije, a obraćanje je završila rečima da odelo samo može upotpuniti ono čime čovek zrači.

Četvrtim i poslednjim panelom pod nazivom “Everybody wants to be us: Da li Đavo još uvek nosi Pradu?“ moderirala je Marina Kosanović, a govornici su bili Petar Janošević, glavni i odgovorni urednik magazina „Harper’s BAZAAR“, Lidija Ćulibrk, glavna i odgovorna urednica magazina „Lepota i zdravlje“, Nenad Radujević, direktor modnog studija „Click“ i Srđan Šveljo. Zajedno su pokrenuli pitanja koja su se odnosila na trendove i promene u modi i medijima.

– I u svetu prave vrednosti, pravi magazini i pravi naslovi opstaju i opstajaće – poručio je sa sigurnošću Petar Janošević, te dodao da su moda i mediji veoma skupi sportovi.

Panel je završen obraćanjem Nenad Radujevića da se moda bori, koliko god da je izgubila pažnju, a opstaje jer „previše toga u modi živi“, dok je Šveljo poručio da su moda i kultura postojale i pre Kardašijanovih, čime je konferencija i završena.

Realizaciju konferencije pomogla je kompanija Deichmann, brend Love, beauty and planet i Forma Ideale.