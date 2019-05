Ana Stanić gost na otvaranju manifestacije „Povedi me u letnji provod“

Radijski koncerti, jedinstveni ring, besplatna škola rolšula, gosti i muzički trenuci za pamćenje, uz zanimljiv program za nezaboravno leto ispred Rajićeva Shopping Centra

Rajićeva šoping centar će, u saradnji sa Radijom 3, otvoriti letnju sezonu jedinstvenom manifestacijom „Povedi me u letnji provod“, u subotu, 25. maja, sa početkom od 18h. Specijalna gošća biće pop pevačica Ana Stanić, koja će na akustičnom koncertu izvesti svoje nove i stare hitove, a sve prisutne će sa bogatim programom u naredna dva meseca upoznati mlada i perspektivna glumica Maja Šuša.

Rajićeva Shopping Centar ugostiće Radio 3, koji će po prvi put „izaći“ u centar grada – otvorenim studijom – iz koga će emitovati zanimljiv program. Manifestacija “Povedi me u letnji provod” biće upotpunjena najvećim hitovima strane i domaće muzike, koje će u studiju Radija 3 svakog dana uživo izvoditi najtalentovaniji mladi muzičari, zvezde YouTube scene, ali i dobro poznata imena domaće muzike.

Svakog dana od 14 do 16 časova, posetioci Rajićeva Shopping Centra i slušaoci Radija 3 uživaće u “live” izvođenjima hitova, dok će svake subote od 18 časova biti organizovani besplatni koncerti. Ovaj jedinstveni radio studio biće glavno mesto svih muzičkih dešavanja ovog leta u Beogradu!

Poseban deo manifestacije činiće i ring za vožnju rolšua, jedini u gradu, koji će biti otvoren svakog dana u periodu između od 12h do 20h. Uslov da posetioci dobiju mogućnost da uživaju u ovom jedinstvenom iskustvu vožnje, biće kupovina u bilo kojoj radnji centra u iznosu od RSD 500. Za sve one koji su novi u ovoj veštini, nedelja je rezervisana za besplatnu školu rolšula, u periodu od 18h do 20h.

Za ljubitelje društvenih mreža, tu je i interaktivan Insta konkurs „Moje leto u Rajićevoj“. Troje najkreativnijh očekuju poklon vaučari u iznosu od 10.000

Povedite svoje najbliže u najbolji letnji provod u srcu Beograda.