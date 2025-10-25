Kaput Aleksandre Prijović je pun pogodak ove jeseni, može se kombinovati uz svaki stajling

Pre dva dana je Nataša Bekvalac promovisala novi album "Mama" u elitnom prestoničkom restoranu, a brojni prijatelji i kolege podržali su je tokom najvažnijeg dana u karijeri.
Anabela, Višnja Petrović, Vlada Savić, Sara Jo sa dečkom, Seka Aleksić su samo neke od kolega koje su upriličile Natašinu promociju, ali niko se nije nadao da će se pojaviti i Aleksandra Prijović samo mesec i po dana od rođenja ćerkice Arie.
Kada se muzička zvezda pojavila na ulazu svi predstavnici mediji su je saleteli za fotografije i izjave, a ona nije skidala osmeh sa lica te je blistala u "all black" autfitu. U crnom od glave do pete, Aleksandra je pokazala da monohromatski izgled može biti sve samo ne dosadan, pogotovo kada se igra kontrastima tekstura i proporcija.
Ključni komad? Dugi kožni mantil koji je nonšalantno prebačen preko ramena, kao simbol modne samouverenosti. Ispod njega, mini crna haljina strukirana efektnim kaišem koji naglašava siluetu. Ali prava modna izjava dolazi od obuće: čizme preko kolena, komad koji mnoge žene zaobilaze u širokom luku. Razlog je jednostavan: takve čizme često "skrate" noge ili deluju previše izazovno.
Pročitajte Odelo Aleksandre Prijović i stajling za 10 - Pevačica u prvom izlasku nakon rođenja ćerke Arije
Aleksandra, međutim, zna trik kako da ih učini elegantnim: nosi ih uz monohromatsku crnu kombinaciju, koja izdužuje figuru i stvara savršenu vertikalu. Bez viška detalja, bez nepotrebnog sjaja, samo čista, svedena moć. Rezultat? Izgled koji je istovremeno sofisticiran, seksepilan i besprekoran.
Kada je reč o modnim izborima, čini se da trenutno najpopularnija pevačica u regionu gotovo nikad ne greši. Ono što je svima dodatno privuklo pažnju je činjenica da je ona vratila izvajanu figuru nepunih 40 dana od porođaja.
