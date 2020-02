Šok sandale za proleće koje nam stiže

Modeli sandala koji će vas zbuniti, šokirati, ali i osvojiti u istom trenutku

Ova godina je puna iznenađenja za dame. Sve što se tiče mode biće bombastično iako do sada možda i već viđeno. Neki modeli će biti ponovljeni, a nekima će samo dodati po detalj. Ova nijasa biće apsolutni hit u sezoni koja je pred nama, a tri moćna modna trenda polako već osvajaju svet. OVDE pogledajte o čemu je reč.

Modni stilisti su tako odlučili i da će sandale biti sve samo ne obične. Nosiće se razni stilovi, a neki će vas načisto zbuniti, kao i šokirati. Na vama je da odaberete, šta vam se najviše dopada i kombinovanje i uklpanaje odevnih kombinacija može da počne.

Providne plastične sandale

Dame koje preferiraju klasičnu eleganciju možda neće biti oduševljene modelima od providne plastike. Međutim, morate znati da ovom trendu nisu odoleli dizajneri najpoznatijih modnih kuća – Chanel, Calvin Klein, Versace i Balmain. Oni su ih postavili na sam vrh ovogodišnje piramide stila. Zato na vreme nabavite bar jedan par šok sandala, papuča, cipela, ili čizama od PVC-a.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Odarah Emporium (@odarahofficial) дана 14. Јан 2020. у 9:02 PST

Najpoznatija rijaliti zvezda na svetu, Kim Kardašijan, prva je u modu uvela providne PVC cipele, i to one koje je dizajnirao njen suprug Kanje Vest.

Osim što je ovakva vrsta obuća odlična za niske dame jer vizuleno izdužuje noge, ona je i zahtevna jer se sve vidi, pa morate posvesti računa da su vam stopala besprekorna.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Kim Kardashian West (@kimkardashian) дана 10. Авг 2019. у 10:53 PDT

Sandale – ribarska mreža

Iako deluje robusno, mornarski konopac transformiše se u “suvi glamur” kada se od njega naprave šok sandale koje su ove godine trend trendova. Dizajneri poput Millyja i Monsea pronašli su inspiraciju na otmenoj Azurnoj obali. Oni preporučuju takvu obuću za sve prilike i u raznim kombinacijama– uz elegantne, lepršave haljinice, pantalone svih oblika, suknje, šortseve, zbog čega svakako treba nabaviti bar jedan par.

Najukusniji trend proleća 2020. godine: Kroasan torbe (foto)

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели OneBohoStreet by Noemi Beres (@noemionebohostreet) дана 26. Апр 2019. у 10:54 PDT

Sokne i sandale

Krenulo je pre nekoliko godina, i to kao predlog za zimnski stajling, a onda se “otelo kontroli”. Doskora nezamisliva kombinacija, koja se smatrala ogromnim modnim promašajem, ove sezone postala je ultimativni must have. Sandale (i papuče) uparene sa soknama i dokolenicama, sjajan su izazov za žene koje žele da pomeraju granice, smele dame koje ne podnose ograničenja.

Dizajneri su izbacili na piste na stotine predloga – Burberry predlaže bele soknice sa “svemirskim” srebrnim potpeticama, dok Erdem daje prednost razigranom miksu kojim dominiraju čipkaste čarapice, piše sajt Luftika.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Fashion Style Blogger (@mintmalone) дана 30. Јан 2020. у 10:58 PST

Šok sandale – Mačja peta

U novoj sezoni, ovaj ljupki klasik našao se u samom vrhu top liste trendi obuće. Cipelice s mačjom petom mogu se nositi u svakoj prilici i doprinose elegantnom i prefinjenom izgledu.