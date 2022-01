U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 715 je od petka 21. januara na kioscima!

VALERI BAŠ, ugledna galeristkinja pozvala nas je u svoj spektakularni dom, istorijsko zdanje koje je u život vratio čuveni enterijerista Pjer Jovanović

INSIDE STORY

PREDRAG I ANETA MIJATOVIĆ, ljubav, poverenje, poštovanje, uspešna deca – skladan par ima sve što je potrebno

GORICA NEŠOVIĆ, prošle godine dijabetes joj je zadao najjači udarac i umalo je ostavio bez vida, ali hrabra voditeljka odlučila je da bolest stavi pod svoju kontrolu

KANJE VEST ne može da preboli Kim Kardašijan, pa od nove devojke Džulije Foks pokušava da napravi njenu dvojnicu

MILIONERI NA ČETIRI NOGE, njihova krznena visočanstva raspolažu ciframa od kojih će vam se zavrteti u glavi

SEDAM DANA

JADRAN MALKOVICH o imenu zbog koga stranci lome jezik, prijateljstvu sa bivšom suprugom i neobičnom putu od Nemačke i Engleske do Srbije

RAPORT

SVET U SLIKAMA

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Karli Klos

LEPOTA Spa oaze

MODA U korak sa zimom

DUH I TELO Januarski bluz

KUVANJE Veganska rapsodija

KULTURA I ZABAVA

HOROSKOP

TRAVEL Aspen

