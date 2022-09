U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 748 je od petka 16. septembra na kioscima!

KRALJICA ELIZABETA, sa britanskog trona sišla je žena bez koje se moderna istorija ne bi mogla zamisliti

PRINCEZA NATALIJA KARAĐORĐEVIĆ učestvovala je u Reliju kraljevića Tomislava i uživala u svakom trenutku

ĐORĐE ĐOKOVIĆ I SAŠKA VESELINOV stali su pred oltar u Beogradu, a slavlje nastavili u Crnoj Gori HELLO!

DŽORDŽ KLUNI promovisao je novi film sa Džulijom Roberts pod budnim okom zanosne supruge Amal

INSIDE STORY

MINA SOVTIĆ na večnu ljubav svom izabraniku Luki Nikoliću zaklela se i pred Bogom HELLO!

ANA IVANOVIĆ I BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER o hvatanju koraka sa trendovima, šopingu i pogrešnim procenama

SESTRE GOBOVIĆ, septembar je pun lepih dešavanja – počela je nova školska godina, a uskoro izlazi i njihov novi album

KRALJICA RANIJA, ove godine zaređala su se slavlja na dvoru u Amanu

DUNJA JOVANIĆ proslavila je deseti rođendan svog bloga Fashion Babe

RAPORT

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Kraljica Elizabeta

LEPOTA Beauty Queen

MODA Kraljevski stil

KUVANJE Kolači sa dvora

LIVING Britanski šik & šarm

HOROSKOP

TRAVEL Vindzor

